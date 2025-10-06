Marc Márquez se pierde los dos próximos GP en Australia y Malasia

El piloto catalán Marc Márquez, de 32 años y ya flamante campeón del mundo de MotoGP y conquistador de un noveno título mundial, ha llegado esta misma mañana a España, donde nada más aterrizar procedente de Indonesia se ha desplazado al Hospital Ruber Internacional de Madrid. Tras pasar las diferentes pruebas médicas se ha detectado que el piloto de Cervera (Lleida) sufre una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho. La exploración clínica y la valoración radiológica ha descartado relación alguna con anteriores lesiones y, por otro lado, ha constatado la ausencia de desplazamiento óseo significativo.

"Afortunadamente, la lesión no es grave, pero es importante respetar los plazos de recuperación. Mi objetivo es volver antes de que acabe la temporada, pero sin adelantarme a lo que los médicos recomienden. Debo y quiero recuperarme al 100 por 100". Marc Márquez

Por este motivo, el equipo médico de los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, ha decidido continuar con un tratamiento conservador, que incluye reposo e inmovilización del hombro afectado, hasta lograr la cicatrización y consolidación clínica de la fractura, por lo que queda totalmente descartada su presencia en los próximos Grandes Premios en Australia (19 de octubre) y Malasia (26 de octubre). El piloto del Ducati Lenovo Team pasará controles cada semana y su evolución marcará los plazos finales de recuperación y su vuelta a la competición.

"Afortunadamente", ha comentado el mayor de los Márquez Alentà, "la lesión no es grave, pero es importante respetar los plazos de recuperación. Mi objetivo es volver antes de que acabe la temporada, pero sin adelantarme a lo que los médicos recomienden. El objetivo tanto a nivel indivual como de equipo lo hemos cumplido y ahora la prioridad es recuperarse bien y volver al 100%".