El Negreira-Real Sociedad se jugará en el García Calvo «al 99,9%»

La SD Negreira recibirá a la Real Sociedad con motivo de la primera ronda de la Copa del Rey. Todo un Primera División que llegará al García Calvo después de que el equipo rojillo, eliminara a la Sociedad Deportiva Textil Escudo este sábado tras endosarle un 4-0 en casa y después de que el partido de ida terminara 2-1 en Cantabria. La eliminatoria se disputará entre los días 28, 29 o 30 y se desarrolará a partido único en casa del Negreira.

Tal y como ha podido conocer EL CORREO GALLEGO, el encuentro tendrá lugar en el Municipal Jesús García Calvo al 99,9 %, descartando los rumores que situaban a San Lázaro como posible sede del mismo. El campo del equipo nicrariense cuenta con una capacidad de 2.000 espectadores, aunque todo parece indicar que el aforo del recinto podría verse alterado por la instalación de una o varias gradas supletorias que aumentarían la capacidad del feudo rojillo. Estas modificaciones responden a las demandas de la Real Federación Española de Fútbol.

El equipo gallego también deberá subsanar los problemas de iluminación que afectan al campo, como reconoció el presidente de la entidad, Julián Ferreiro, ante EFE: «Todo esto va muy rápido, y lo primer que tenemos que hacer es solucionar el problema de la luz. Luego ya nos centraremos en la instalación de las gradas supletorias». Además, el directivo se mostró muy satisfecho con el emparejamiento: «A mí me gustaría enfrentarme al Celta porque es un club gallego y nunca jugó en Negreira, pero la Real Sociedad también es un histórico del fútbol español. Aunque ahora no está atravesando su mejor momento, es uno de los grandes, que viene de competir muchos años en Europa».

Siete gallegos en la competición

Además de la SD Negreira, seis equipos de nuestra comunidad estarán presentes en la primera ronda del torneo copero. El sorteo, influido por el nuevo criterio de proximidad, ha deparado tres viajes, dos partidos en casa y un derbi para los equipos gallegos. Este nuevo formato de emparejamientos ha generado cierta controversia. Para Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el criterio de proximidad va a dar «más aliciente» a la Copa del Rey, un torneo «especial» que supone una auténtica «fiesta del fútbol».

La representación autonómica en el fútbol profesional, Celta y Dépor, jugarán lejos de sus respectivos campos al tratarse de equipos de superior categoría. El cuadro vigués se enfrentará al Puerto de Vega CF de la Primera Asturiana, mientras que los blanquiazules viajarán hasta Cantabria para medirse al UD Sámano de Segunda Federación.

Distinta exigencia para los equipos gallegos de Primera RFEF. El Racing Club de Ferrol visitará al UP Langreo de Segunda RFEF. Por su parte, el Ourense CF se jugará el pase a la segunda ronda frente a un Primera División, el Real Oviedo. El cuadro auriense será el único conjunto gallego que compita como local, además de la SD Negreira, y, del mismo modo que el equipo nicrariense, lo hará para recibir a un equipo de la máxima categoría del fútbol español.

El sorteo ha deparado un derbi entre dos equipos de la comunidad gallega. La UD Ourense acogerá un apasionante encuentro ante el Pontevedra CF. El cuadro granate visitará el Couto al competir en una superior categoría —Segunda Federación vs. Primera Federación—.