El padronés Socastro, campeón del mundo máster de pesca a mosca con España

José Manuel Socastro Gens, uno de los referentes en la pesca a mosca en Galicia en las últimas décadas, acaba de ampliar su currículum de éxitos con la medalla de oro por equipos en el 10º Campeonato del Mundo Máster de Pesca a Mosca, donde además fue plata a nivel individual, solo superado por su compañero de equipo Juan José de la Fuente 'Boti'.

La prueba se celebró en Asturias, en aguas de los ríos Caudal, Trubia y Piloña, por lo que España, como anfitriona, partía entre las selecciones favoritas entre un total de doce países, junto a Francia, Italia, Estados Unidos o Chequia, potencias habituales en la pesca a mosca.

A nivel de selecciones, España mantuvo el liderato desde el primer día, con una enorme regularidad de Juan Miguel Barrientos, José Rubén Sánchez, Ramón Núñez Cañada, Juan José de la Fuente, Javier Cans y el gallego Socastro. El combinado nacional no dio opciones a sus rivales y se hizo con el oro mundial, por delante de Francia e Italia. Un resultado que confirma el gran momento que vive la pesca a mosca en España y en Galicia.

Socastro (izquierda) y Boti, subcampeón y campeón. / CEDIDA

Plata individual

Socastro, integrante del club W. Latorre de Padrón, peleó además hasta la última manga por el Mundial a nivel individual. De hecho, lideró la competición hasta el último día, donde una única trucha decantó el título a favor de su colega asturiano Juan José de la Fuente. El bronce fue para el estadounidense Weis Pat. Eso sí, José Manuel Socastro fue el pescador que logró más capturas durante una semana de Mundial, con un total de 58 piezas.

En todo caso, el campeonato del deportista gallego fue sobresaliente, poniendo el broche a una temporada en la que también quedó tercero de España en el Nacional Máster, prueba en la que logró la plata por equipos con Galicia.

Buen año para Galicia

La propia comunidad gallega completó una temporada sensacional en el calendario de pesca a mosca, con podiums a nivel individual y colectivo en el Nacional de Dúos y en el Juvenil, así como logrando dos billetes para el próximo Mundial de 2026 en categoría absoluta para Alberto Luengo y David Arcay. La última prueba será este mes, con el Europeo absoluto en Italia, donde también se escuchará el acento gallego con el lucense Alberto Luengo.