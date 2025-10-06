El Santiago Rugby hace de local en A Coruña para triunfar

El equipo sénior del Santiago Rugby Club jugó su primer partido como local, en esta ocasión en el campo del Zalaeta (Acea da Má) ante el Club Rugby Lalín. El encuentro se presentaba duro e igualado, y así fue desde el inicio. Al descanso, el marcador reflejaba un ajustado 0-3, muestra de la igualdad sobre el terreno de juego.

Los compostelanos supieron entrar de tú a tú en el juego de delantera, imponiendo su peso en las fases estáticas y manteniendo el pulso al rival. Ya casi al final del encuentro, un ensayo del Lalín puso por delante al equipo visitante (8-10) cuando quedaba poco tiempo para reaccionar. Sin embargo, una excelente patada cruzada dejó al ala local solo con el balón, que supo aprovechar la ocasión para anotar el ensayo de la victoria.

Así, el resultado final fue 12-10 y supuso la primera victoria para el Santiago Rugby Club, que continúa mostrando una clara evolución semana a semana bajo la dirección de Santi y Souto.

El próximo fin de semana, el combinado Zalaeta-SRC visitará A Malata, donde lo espera un rival exigente y de gran nivel.

La cantera crece

La jornada del rugby en la base se celebró como locales en Ourense, con partidos de las categorías M18 y M14. En el encuentro M18, el combinado Santiago–Campus Ourense comenzó fuerte, con un primer ensayo fruto del buen trabajo de la delantera, que entregaba y generaba balones de calidad. El juego se mantuvo en la misma línea hasta que el zaguero del Lalín interceptó un balón y, tras una gran carrera, anotó un ensayo para el equipo visitante.

A falta de diez minutos para el final, el marcador era de 5-17, y el equipo local solo tuvo tiempo de sumar otro ensayo, cerrando el partido con un 10-17 y victoria para el Lalín.

Acto seguido, fue el turno del equipo M14, que contó con una convocatoria más amplia de jugadores y jugadoras, incluyendo varias incorporaciones que disputaban su primer encuentro reforzando el combinado Santiago–Ourense. A pesar de un inicio complicado, en el que el Lalín marcó en los primeros minutos, el equipo compostelano mostró una notable mejora en el juego colectivo, cerrando el partido con un marcador de 15-48 favorable al club visitante.