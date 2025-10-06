La Real Sociedad visitará el García Calvo en la Copa del Rey para enfrentarse al Negreira

La SD Negreira y toda su afición están de enhorabuena. Después del sorteo de este lunes para saber los emparejamientos de la primera eliminatoria de la próxima Copa de Rey, el equipo nicrariense se enfrentará a la Real Sociedad.

Todo un Primera División que llegará al García Calvo después de que el equipo rojillo, eliminara a la Sociedad Deportiva Textil Escudo este sábado tras endosarle un 4-0 en casa y después de que el partido de ida terminara 2-1 en Cantabria.

Ahora, el equipo dirigido por Adrián Vázquez, tendrá hasta los días 28, 29 o 30 de octubre para preparar una eliminatoria que se disputará a partido único en casa del Negreira.

La guinda para celebrar los 20 años del ascenso a 2ªB

El alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez y en nombre de toda la Corporación Municipal, enviaba este domingo al club sus felicitaciones por la histórica clasificación para la Copa del Rey justo cuando se cumplen 20 años del ascenso a 2ª División B.

En una publicación realizada en las redes sociales del Concello, el regidor agradecía tanto a los futbolistas, como al cuerpo técnico, directiva, patrocinadores y a la afición este nuevo hito deportivo, señalando que esta conquista deportiva es motivo de "Orgullo local".