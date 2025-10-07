El Berenguela suma 280 fichas entre el hockey y el patinaje artístico

El DP Berenguela, como cada año, sigue creciendo y, ahora mismo, está compuesto por 150 fichas, de las cuales más de 70 son femeninas. A ellas hay que sumar la otra parte del club, la del patinaje artístico, que está formado por unas 130 fichas.

Este año, en hockey patines, saldrá a competir con veinte equipos en total. La novedad de esta temporada en el club es que tendrán equipo sénior masculino, en la categoría autonómica. Los equipos para competición serían: un micro, dos prebenjamines, un benjamín femenino, dos benjamines mixtos, un alevín femenino, tres alevines mixtos, un infantil femenino, tres infantiles mixtos, un juvenil femenino, dos juveniles mixtos, un sénior femenino, un senior masculino y un femenino en Ok Plata.

El presidente, Juanjo Fernández, sigue confiando en el mismo cuerpo técnico del año pasado, ya que el trabajo y el esfuerzo dio buenos resultados. El mismo está formado por: Beto Sanjurjo, Fernando Rodríguez, Lucas Martínez, Pablo Reigosa y Tamara Ramírez; como entrenadores de porteros, Martina Ruz y Eduardo Toribio. A mayores, en esta temporada contarán con el apoyo de la gran jugadora Pia Sarmiento, tres veces campeona del Mundo con la selección Argentina.

Jornadas de puertas abiertas para conocer este deporte

Desde el club se intenta promover la igualdad, que niños y niñas puedan jugar juntos, sin problemas y tratarse por igual. Este mes de octubre tienen jornadas de puertas abiertas, para el que quiera ir a conocer y a probar en este deporte. Desde el club proporcionarán el material.

El Berenguela entrena en distintos puntos de Santiago para que sea accesible a todos, desde cualquier lugar. Las fechas son: pabellón de Vite los lunes y miércoles, pabellón de Roxos y de Lamas de Abade los martes y jueves. Además, también ofrecen esta oportunidad a padres y madres los martes, en Lamas de Abade, de 22.00 a 23.00 horas.