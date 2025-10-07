Fútbol
Jordi Alba anuncia su retirada
El lateral catalán dejará el fútbol cuando finalice la temporada con el Inter Miami
Toni Munar
Otro adiós doloroso en la plantilla del Inter Miami para los aficionados del FC Barcelona. La semana pasada fue Sergio Busquets quien anunció que dejaba el fútbol al final de temporada y este martes ha sido el turno de Jordi Alba. El lateral formado en La Masia llevaba tres años en Estados Unidos tras pasar 11 años en el primer equipo azulgrana.
El lateral de l'Hospitalet lo anunció con un emotivo video en sus redes sociales donde explicaba los motivos que le han llevado a tomar esta decisión a sus 36 años:
En Barcelona formó una sociedad historica con Leo Messi, sociedad que se trasladó a los Estados Unidos y se terminó convirtiendo en uno de sus mejores socios sobre el terreno de juego. En innumerables ocasiones vimos al lateral asistir al argentino para sumar una diana para su equipo.
En el Camp Nou se convirtió en uno de los mejores laterales de la historia del club y de la selección española sumando un total de cinco Ligas, una Champions, cuatro Copas del Rey, cinco Supercopas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa además de una Eurocopa y una Nations League con 'La Roja'.
Jordi Alba anunció su adiós del FC Barcelona en 2023 y puso rumbo a Miami, en su primer año junto a Leo Messi y Sergio Busquets se proclamó campeón de la League Cup. Una trayectoria histórica para un lateral que escribió su nombre en la historia del club culé.
