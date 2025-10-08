El Obradoiro y el Gipuzkoa, dos gotas de agua

Diego Epifanio, técnico del Monbus Obradoiro, visitará a un Inveready Gipuzkoa, este viernes a las 20.30 horas, que se asemeja a su equipo en el poco acierto que ha tenido por fuera en este inicio de la Primera FEB y que también le ha supuesto dos derrotas. El burgalés sabe que están en un momento complicado y confía en que el tiempo y el trabajo los lleve a la senda de la victoria.

El técnico ha señalado que no hay ningún jugador nuevo con contratiempos y habló sobre Olle Lundqvist, quien ya "ha empezado a hacer un poco más de trabajo intensivo en la pista solo, pero ya está haciendo muchas más cosas en la pista. Estamos viendo si ya toca más balón. Esperamos incorporarlo, esta semana seguro que no, pero vamos a ver si la que viene, para hacer cosas con el grupo. Las sensaciones de él son muy buena y tiene muchas ganas de jugar, pero tiene que seguir el protocolo".

También reconocía que "es un momento difícil y cada uno lo lleva a su manera. Es verdad que nosotros lo pensamos y el mensaje que estamos intentando mandar es que hay que seguir trabajando, estando juntos y superando nuestros miedos e incertidumbres que puede tener cada uno en su cabeza. A nivel de moral, no estaremos en nuestro mejor momento, seguro, pero creo que el nivel de concentración y de esfuerzo en el entrenamiento está siendo muy bueno".

Por otro lado, ha querido quitar hierro a los resultados de los rivales, ya que lo que influyen son "Nuestras dos derrotas y nuestras sensaciones de no ganar, eso claro que pesa. Mirar la clasificación, no creo mucho en ello y no lo digo ahora por salvar al equipo. Lo digo porque esto es larguísimo. Lo que tenemos que hacer es mirar nuestro ombligo, nuestras cosas, lo que podemos mejorar y entonces, en esas cosas, no sé si la palabra es protegernos. Pero no tenemos que dar más importancia, que seguro que tiene mucha, porque en la clasificación estamos ahora mismo muy lejos de esos primeros puestos".

Epi también habló de su siguiente rival, el Gipuzkoa, sobre el que se ve reflejado en el espejo en algunos aspectos: "Le ha pasado un poco como a nosotros en los partidos. Han tenido momentos muy buenos y, a lo mejor, no han tenido demasiada fortuna o demasiado fruto a su trabajo. El otro día, empiezan con unos porcentajes muy malos contra Estudiantes, eso hace que se vayan mucho en el marcador y ellos siguen remando. Tienen, sobre todo los jugadores nuevos de la liga, si ves las estadísticas de otras temporadas, muy buenos porcentajes en el tiro de tres y están teniendo porcentajes muy malos. Entonces, bueno, creo que es, en ese sentido, un equipo que tiene más acierto y más puntos de lo que ha demostrado".