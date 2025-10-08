El Raxoi se estrena en liga con un empate en Vite

El HC Raxoi ya sabe que la vuelta a la Ok Plata no va a ser un camino fácil. Sufrido empate ante el equipo alicantino del CP Patín Raspeig, sexto clasificado en la temporada anterior y que vino a Santiago a demostrar que este año quiere conseguir metas más altas. Fue un equipo duro, muy bien organizado atrás y que supo salir a la contra para ponerle las cosas muy complicadas a las chicas del Raxoi.

El conjunto compostelano, que en todo momento quiso llevar la iniciativa del partido, con posesiones largas, se encontraba una y otra vez con los palos (hasta 4 veces) o con la portera rival, además de una defensa muy al límite constantemente, lo que provocó varios enfados de las jugadoras santiaguesas.

Por su parte, las alicantinas esperaban su momento para robar y salir rápido a la contra. El 1-0 nació de una asistencia de espaldas y entre las piernas de Mili Carrera, dejando sola a Lucía Yáñez para, con temple, poner por delante en el marcador al Raxoi. Primer gol de la temporada para la coruñesa.

El entrenador del Raxoi, Luís Aceituno, analizaba al finalizar el encuentro las claves del mismo, siendo muy directo y conciso. El primer detalle, conceder gol muy rápido después de marcar. En segundo lugar, no haber aprovechado las oportunidades de la primera parte para irse con ventaja de dos o tres goles al descanso, algo que habría cambiado el planteamiento del equipo visitante. El tercer aspecto fue un banquillo muy corto, debido a las lesiones, para afrontar este primer tramo de la competición.

Y así fue, ya que después del 1-0 vino rápido el empate. Y cuando Camila Celeste, jugadora recién incorporada al Raxoi desde Argentina, puso el 2-1, las alicantinas empataron dentro de los dos minutos siguientes.

La segunda parte fue un calco de la primera, con un Raxoi que se enfrentaba una y otra vez contra la muralla defensiva del Patín Raspeig, que tuvo dos clarísimas ocasiones a la contra para dar el susto en Vite. Mili Carrera tuvo la oportunidad, con una falta directa por acumulación, de poner el 3-2, pero su tiro salió desviado por milímetros. A falta de 30 segundos, Lucía Yáñez vio tarjeta azul por una falta en campo contrario, pero el árbitro no concedió falta directa para las alicantinas. El Raxoi se defendió con 3 en esos últimos segundos y tuvo una ocasión con Camila, que desbarató la portera rival.

Sufrido y duro empate para iniciar la competición, pero que deja buenas sensaciones del debut de Camila y los primeros minutos de Noa Martínez.