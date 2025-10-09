Alex Barcello: «Puedes aprender de las victorias pero a veces aprendes más de las derrotas»

Alex Barcello, una de las estrellas de este Monbus Obradoiro, está viviendo su segunda campaña con más ambición que la anterior. Afronta este curso con un cambio de mentalidad que se ve reflejado en la pista, con mayor intensidad en su juego, pensando como un killer. Por ahora, los resultados no acompañan, pero confía plenamente en la propuesta de Diego Epifanio y tendrán otra oportunidad este viernes, a las 20.30 horas, ante el Inveready Gipuzkoa.

¿Cómo se siente con este principio de temporada y cómo ve al equipo?

Es difícil empezar de esta forma, pero hemos estado batallando primero con el tema Goran (Huskic), una pieza importante para nuestro equipo que será baja. Obviamente, no estamos jugando con Olle (Lundqvist). No hemos estado todos jugando juntos. Es difícil empezar de esta forma. El equipo está yendo en el mismo camino ahora. Estamos tratando de trabajar tácticamente con lo que quieren de nosotros y asegurándonos de que estamos juntos en la misma página para continuar construyendo, cada día, para dar la mejor imagen. Obviamente, podría haber sido ser mejor. Podríamos haber ganado dos partidos, pero no ha sido así. Tenemos que responder a ello y continuar construyendo con el equipo.

Ahora, es uno de los capitanes. Más allá del mensaje de Epi, ¿se han dicho algo entre los jugadores?

Todos estamos en la misma página. Obviamente, soy un capitán que, con los compañeros con los que estoy jugando, trato de aprender de ellos y ser un ejemplo. Pero estamos tratando de reiterar lo que dice Epi, asegurándonos de que ese mensaje llegue a los chicos para mantenernos unidos y salir de esta. Porque hay mucha temporada, muchos partidos más y lo que estamos intentando hacer no es fácil. Tenemos que continuar construyendo esto juntos.

¿Cómo se siente sobre la responsabilidad de ser capitán?

Al final del día, yo voy a ser yo. Estoy agradecido de que el club y los jugadores quieran esto. Como dije, estoy tratando de aprender de compañeros como Léo (Westermann) y Sergi (Quintela), que han estado aquí antes, y ver como puedo ayudar al equipo.

Esta temporada da la impresión de que es un jugador más agresivo, con una mentalidad ‘Mamba’...

Totalmente. El objetivo de venir aquí fue construir y para crecer, pero para ganar. Vimos como terminó la última temporada y no llegué estar aquí desde el inicio, pero intenté hacer lo que podía y aportar donde podía para lograr el objetivo. Este año intenté lograr eso. Tuve algunos entrenadores, cuando era joven, que me hablaban de lo siguiente, y Epi también. Y es que siempre puedes controlar tu actitud y tu esfuerzo. En cuanto más tiempo des tu máximo esfuerzo, las cosas terminarán acompañando. Así que continuaremos en ese camino, construyendo y trabajando. Dejándolo todo en la pista, no puedes ganar cada partido, pero cuando ves la gran imagen de las cosas ves el fruto del trabajo. Eso es a lo que estamos intentando acercarnos y el objetivo es ganar. Así es como podemos hacerlo.

No hemos reboteado como queríamos o de la forma en que somos capaces, ni hemos tirado como queríamos y somos capaces"

¿Es más difícil ‘controlar’ esta mentalidad?

Sí, pero voy a volver a lo que dijiste, la mentalidad ‘Mamba’. Puedes aprender de las victorias, pero, a veces, puedes aprender más de las derrotas. Cómo reaccionan las personas en esas situaciones y qué errores cometen, porque se elevan al haber una L (lost) en vez de una W (win). Entonces, se trata de verlo y poner el foco en estos detalles que son errores. Creo que es de donde viene esa emoción. Es mejor que suceda ahora que al final de la temporada, porque vimos como se sentía en el final de la temporada pasada. Vamos a continuar construyendo y con una buena mentalidad.

Aprendiendo de ello, ¿cuáles serán las claves para ganar partidos?

El esfuerzo, del primero al último. No hemos reboteado como queríamos o de la forma en que somos capaces, ni hemos tirado como queríamos y somos capaces. Pero, con ese esfuerzo, en el rebote y en los balones sueltos, nos estamos presionando para hacerlo bien. Trabajando como grupo, no vamos a dejarles tener tiros sencillos. Estos equipos han tenido un gran acierto y a veces sucede así, es baloncesto. Por suerte, está sucediendo ahora y tenemos que seguir trabajando y creyendo en lo que hacemos. El entrenador y el staff están enseñándonos cada día, mejorando nuestro juego y mentalidad. Vamos a poner mucho esfuerzo y energía.

¿Es especial para ti jugar contra el Gipuzkoa?

Es genial volver a ver a la gente con la que trabajaste tanto tiempo, verlos y tener esa rivalidad de la competición. Estoy increíblemente agradecido, es un gran club. Es genial poder volver y jugar allí. Espero que podamos ganar.

Solo van dos partidos y han sido negativos, pero sus números están más cerca de los de su temporada de MVP. ¿Piensa en ello, en ser de los mejores de la liga, o solo en ganar?

Creo que de lo que me estás hablando es de confianza. Sí, tengo confianza en mí mismo, pero el objetivo principal de venir aquí es ganar. Lo que estoy haciendo en el campo es intentar estar donde me ha pedido el entrenador cuando me ha hablado en este verano. Sabiendo que estaba volviendo y que esta es la dirección en la que quería que jugara. Ver cómo me puedo adaptar a eso. No solo hacer el trabajo, sino hacerlo en el mejor nivel que puedo. Yo creo en la forma en la que él juega. Es un entrenador conocido por ascender equipos. Estoy viendo cómo puedo aprender y crecer con eso, porque soy un jugador joven. Obviamente, quería expandir mi juego también y creo que él cuida de eso y de que juguemos bien. Si eso significa que en algunos partidosno sale bien, en el sentido de no llevarnos la victoria, es lo que es.

¿Ve un crecimiento acercándose a esos números en menos minutos?

Creo que sí, hay muchas formas de verlo, pero es una temporada larga. Solo dos partidos y hemos perdido ambos. Eso es en lo que pienso ahora mismo, no en los números. Estoy pensando en como ganar. Eso es lo que quiero hacer, pero creo que sí se puedes decir que eso es crecimiento, así que gracias (risas).

Imagino que, si le mandase un mensaje al obradoirismo, sería que mantengan la confianza en el equipo...

Definitivamente. Agradecemos a los aficionados lo tan apasionados que son con nosotros. Lo estamos intentando, el devolverlos a donde estuvieron. Ahora es un momento difícil, pero es una temporada larga. Así que, tenemos que estar todos juntos. Vamos a continuar construyendo esto, no solo con el equipo y el club, sino con la ciudad. Cuando hacemos eso, es una diferencia abrumadora cuando los equipos tienen que venir aquí. Ellos sienten a la gente. Lo vimos contra Palencia el año pasado, hubo un momento en el que público se erupcionó. Es complicado luchar contra esa energía como rival. Es difícil ahora, pero debemos quedarnos juntos.

Sin entrar en las acciones, el otro día tuvo una técnica, Léo otra y el equipo se fue. ¿Cree que deben tener más control del momento?

Técnicamente, creo que enfocándonos en estos detalles a nivel táctico, sí. Puedes ver lo emocionales y pasionales que somos. Cualquier palabra que quieras usar. Pero la pasión que estos jugadores tienen... queremos ganar, somos competidores. Y sí, en momentos así de ‘calientes’, es así. Creo que a veces, sí, puede manejarse un poco mejor. Aprendemos de ello.