REAL MADRID
Incendio en la casa de Vinicius
Según ha informado Telemadrid, se habría incendiado la sauna del sótano por un fallo eléctrico
Toni Munar
La casa de Vinicius Jr. en la lujosa urbanización de La Moraleja en Madrid se ha incendiado esta mañana tras un posible fallo eléctrico, según ha informado Telemadrid. Dos dotaciones de los bomberos han tenido que acudir con velocidad para apagar las llamas.
Según informa la televisión de la Comunidad de Madrid, el punto clave habría sido la sauna que se habría incendiado por un fallo eléctrico. Todo ha sucedido en el sótano de la casa, aunque el humo ha afectado a toda la planta inferior de la casa y a la superior. El aviso de un vecino al 112 fue en torno a las 11:00 h de la mañana.
En estos momentos, los bomberos se encuentran ventilando las habitaciones del chalet y todo parece controlado. Por suerte, no ha habido heridos y el futbolista no se encontraba en su residencia, ya que está convocado con su selección para los duelos amistosos ante Corea del Sur y Japón en Asia.
- El pionero de la química moderna en Santiago represaliado por el franquismo que homenajea el Día da Ciencia en Galicia
- El PSOE de Santiago denuncia el 'desmantelamiento' del servicio de actividades socioculturales por la 'falta de monitores
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- Riande cuelga el cartel de ‘se vende’ por 1,2 millones de euros
- Quejas de comerciantes y vecinos por un hombre que vive semidesnudo en la Praza de Cervantes
- Varios tramos de la autovía entre Lugo y Santiago seguirán limitados a 100 kilómetros por hora
- Los vecinos del Ensanche de Santiago pedirán adelantar el cierre del ocio nocturno tras varias macropeleas
- Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia