El Rítmica Compostela deslumbra en la doble cita de Pontevedra y Lalín

El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela vivió un fin de semana inolvidable en el que el club santiagués obtuvo unos resultados sobresalientes en las dos pruebas celebradas en Pontevedra y Lalín. Los gimnastas de nivel base de la entidad participaron en dos importantes citas del calendario gallego: el IV Torneo Open Treboada-Cidade do Lérez, celebrado en el municipio pontevedrés; y la primera edición de la Copa Atlántica, disputada en el Lalín Arena. En ambas competiciones, el club compostelano dejó su huella con un rendimiento brillante, una gran cohesión de equipo y momentos cargados de emoción.

El sábado, en el Cidade do Lérez, los representantes del Compostela demostraron un altísimo nivel, alcanzando cinco finales y ofreciendo ejercicios llenos de precisión y expresividad. La gran actuación del fin de semana la firmó Iván Gutiérrez, quien se proclamó campeón absoluto del torneo, imponiéndose con un rendimiento impecable sobre el tapiz. Su actuación fue premiada además con un reconocimiento económico, reflejo del valor y calidad de su desempeño.

Las y los gimnastas del Rítmica Compostela, presentes en Pontevedra. / Cedida

El resto del equipo también brilló con luz propia. El conjunto infantil - Mercado Boanergers y el conjunto juvenil - Aceites Abril lograron sendos cuartos puestos, mientras que Cosme González y Hugo Vázquez finalizaron en novena y décima posición, respectivamente. Todos ellos contribuyeron a una jornada que consolidó al club como una referencia en la gimnasia base gallega.

El domingo, la emoción se trasladó a Lalín, donde se celebró la Copa Atlántica, un evento que reunió a clubes de toda Galicia y que se saldó con un nuevo éxito para el conjunto compostelano. El Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela se alzó con el trofeo y un total de ocho podios, demostrando una vez más su gran estado de forma.

Celebración del triunfo en la Copa Atlántica. / Cedida

Un impresionante rendimiento coral ya que ningún equipo del club santiagués quedó por detrás del quinto puesto. Especialmente destacada fue la actuación del conjunto cadete - Fisela y del propio Iván Gutiérrez, al dominar sus respectivas categorías. El conjunto alevín - Cobre San Rafael, el conjunto infantil - Mercado Boanergers, el equipo juvenil - Aceites Abril, Cosme González y Carlota Millán terminaron la jornada como segundos clasificados.

Hugo Vázquez (3º en juvenil), Telma Lozano (4ª en cadete) y Rosalía Montilla (5ª en infantil) redondearon el domingo del Compostela, cooperando en la consecución de la primera edición de la Copa Atlántica.

La directora deportiva del Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela, María Cañabate, quiso destacar el espíritu del grupo y el trabajo diario que hay detrás de cada logro: «Estamos muy orgullosos de todos nuestros gimnastas. Este fin de semana ha sido una recompensa al esfuerzo y la constancia que demuestran día a día en los entrenamientos. Verlos disfrutar y competir con tanta ilusión es lo que realmente nos motiva como club. Iván ha sido, sin duda, el gran protagonista, pero detrás de cada resultado hay un equipo unido que trabaja con pasión y compromiso».

Con estos magníficos resultados, el Club Deportivo Ximnasia Rítmica Compostela cierra un fin de semana de ensueño, consolidando su posición entre los clubes más destacados de Galicia. Más allá de las medallas, el equipo vuelve a casa con la satisfacción del deber cumplido, la alegría de compartir experiencias y la motivación para seguir creciendo, demostrando que la excelencia deportiva también se construye con ilusión.