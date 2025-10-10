La mala pata de Dani Olmo: la cuarta lesión muscular

Dani Olmo no se saca de encima la fama de ser un jugador frágil. Las lesiones musculares interrumpen constantemente la continuidad que necesita cualquier futbolista para dar su máximo rendimiento.

No ha jugado Olmo más de 11 partidos seguidos con el Barça. Como si fuera un tope ante el que estalla algún músculo. Convocado por la selección española a pesar de haberse incorporado con molestias que había adelantado ya el club azulgrana, el centrocampista ha vuelto a lesionarse. La falta de transparencia desde la Ciudad del fútbol de Las Rozas impidió confirmar qué tipo de lesión era y en qué parte del cuerpo se localizaba en un principio.

Dani Olmo, en el suelo, tras recibir una falta en el Sevilla-Barça. / Dani Barbeito / SPO

Dos fatigas musculares

"Dani Olmo vino con cansancio y algunas molestias. No se había entrenado en los días anteriores y en el entrenamiento de hoy no se encontraba cómodo. Le hemos dicho que lo dejase", divagó Luis de la Fuente. El seleccionador deslizó que la lesión estaba "mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas", pero en la sesión del viernes ha tenido que abandonar el entrenamiento y someterse a pruebas médicas.

Un comunicado de la federación este viernes admitió que Olmo se había incorporado el lunes "con signos de fatiga muscular". El mismo día presentaba "signos de fatiga muscular" el defensa Dean Huijsen. "En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva", informó el miércoles la federación, que desconvocó al central del Madrid. El club aclaró que tenía una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. El pronóstico de baja pone en duda su concurso para el clásico del 26 de octubre.

Descartado Olmo para los dos partidos de España, el de hoy ante Georgia y el del martes frente a Bulgaria, falta por saber cuántos se perderá con el Barça a partir de la reanudación de la Liga frente al Girona (el próximo sábado), al que le seguirán el de la Champions frente al Olympiacos (martes) y la visita al Madrid (domingo, 26 de octubre). TV3 informó de que su presencia en el clásico peligraba. "Veremos en qué queda lo de Dani", se limitó a decir De la Fuente, antes de despachar el asunto comentando que había ido a someterse a "unas pruebas".

Más pruebas el lunes

Una de esas pruebas debió ser una resonancia magnética. Unas pruebas que el Barça ampliará y, entonces, precisará el tipo de lesión que sufre. Mundo Deportivo y TV3 informaron que es una pequeña rotura muscular en el sóleo izquierdo. De confirmarse el diagnóstico, al futbolista le aguardan un mínimo de dos semanas.

Hansi Flick y Dani Olmo charlan al comienzo del entrenamiento. / Valentí Enrich / SPO

En cualquier caso, será la cuarta lesión muscular de Olmo desde su llegada al Barça en 2024. En la temporada pasada, tras empezar tarde al no haber sido inscrito, jugó tres partidos y paró por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que le dejó fuera seis partidos.

Reapareció encadenando 11 encuentros hasta el parón navideño, que en su caso se alargó porque tampoco pudo jugar los dos primeros compromisos de enero al ser desinscrito por LaLiga. Después de tres partidos, se dañó el sóleo derecho y permaneció dos semanas de baja. Diez partidos después, tras lanzar y marcar un penalti a Osasuna, pidió el cambio por molestias en el aductor derecho. Se recuperó para participar en la conquista de la Liga y la Copa de los últimos 11 encuentros. Esta temporada ha participado en los 10 jugados por el Barça.