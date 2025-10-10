El Obradoiro se estrena con épica y por la mínima

El Monbus Obradoiro sumó su primera victoria de la temporada en tierras vascas. Y lo hizo sufriendo y empleándose a fondo ante un rival que vendió muy cara su derrota. La prórroga decidió. Los santiagueses sacaron a relucir todas sus virtudes en el último cuarto después de un enfrentamiento muy igualado. Barcello y Westerman fueron decisivos en los momentos finales, junto a un Felipe Dos Anjos que fue el motor interior de los compostelanos.

Terry estrenó el marcador con un triple para los vascos (3-0). Rápidamente, los compostelanos neutralizaron la ventaja inicial local gracias al francés Westermann (3-3). Sin embargo, Gipuzkoa se mostró más acertado y en los minutos iniciales consiguió un parcial de 9-3 situando el luminoso en un 12-6. El acierto en el tiro lejano fue la gran protagonista con lanzamientos triples (12-9), marcador con el que se llegó a los primeros cinco minutos.

El duelo estaba siendo muy intenso y el Obradoiro fue capaz de mantener su mínima desventaja 14-11 a poco más de cuatro minutos para el final del primer cuarto. Westerman y Barcello estaban siendo la referencia en el ataque visitante. Un triple del sueco Andersson firmó el empate a 14 puntos. Parecía que los hombres de Diego Epifanio habían tomado el pulso al partido. En la última acción del periodo, un lanzamiento de Brito puso el 20-20 al final de los primeros diez minutos. Los azulados fueron de menos a más.

En el segundo cuarto, salió mejor el equipo local, con un parcial de 4-0 (24-20). La defensa santiaguesa flojeaba, y esa circunstancia era aprovechada por su rival. Más de tres minutos necesitó el Obradoiro para anotar su primera canasta. Fue Quintela el que situó el 24-22. Con 26-27, Sergio García tuvo que detener el partido coincidiendo con el tercer triple de Barcello. Era la primera ventaja azulada del partido.

Sin embargo, la mínima ventaja se esfumó rápidamente con un triple del americano Mcghie (29-27). No dudó Diego Epifanio para pedir un tiempo muerto con el objetivo de frenar el ímpetu guipuzcoano. El Inveready volvió a abrir brecha en la recta final de la primera parte (33-29).

Supo sobreponerse el equipo de Santiago de Compostela. Andersson y Westermann se encargaron de igualar el resultado con un parcial de 0-4 (33-33). Sergio García no estaba contento con el rendimiento en pista de sus jugadores, por lo que detuvo de nuevo el partido. Dio resultado, ya que un 6-0 volvió a dar ventaja a los locales con dos triples consecutivos (39-33). Al final, Javi Nicolau, sobre la bocina, puso el 41-36 a la conclusión de los primeros veinte minutos.

Tras el receso, Hanzlik, con un lanzamiento acertado de tres, abrió la segunda mitad (44-36). La aportación de Felipe Dos Anjos fue determinante para mantener a su equipo a flote (46-42). Luego, Westermann acortó más las distancias con un triple (47-45). Andersson, con un nuevo lanzamiento de tres, dio de nuevo ventaja a los gallegos (49-48). Era la segunda ocasión que se colocaban arriba. Fue, sin lugar a dudas, el peor momento de los guipuzcoanos hasta el momento.

Felipe Dos Anjos continuaba siendo un auténtico coloso en la pintura (53-51). Brito no fallaba desde la larga distancia y firmaba el 53-54. Terry en un tiro final le devolvió la ventaja a los vascos (56-54) dejando un espectacular cuarto final en el Amenabar Arena.

Ya en los últimos diez minutos, los blanquiazules volvieron a su mejor versión para tomar una ventaja de cuatro puntos (60-56). Pero dos triples consecutivos del sueco Andersson metía presión (60-62). Replicó Zubizarreta (63-62).

El enfrentamiento estaba siendo espectacular. A poco más de cinco minutos para la conclusión del partido, el marcador era de 66-66. Máxima igualdad y emoción en un duelo muy entretenido y de gran calidad. Westermann, con cinco puntos consecutivos, situó el 68-71. El técnico Sergio García puso remedio a la situación con un tiempo muerto.

Un 2+1 anotado por Felipe Dos Anjos amplió la ventaja para los visitantes (68-74). La máxima diferencia del Obradoiro. Varela puso remedio (70-74). Korsantia apretaba más el marcador (72-74). Ahora era Diego Epifanio el que pidió un tiempo muerto. Restaban 3’12’’ para el final. Terry igualaba el marcador (74-74) a dos minutos. Barcello, con un triple y luego con una canasta de dos, silenció el pabellón (74-79). Barcello daba media victoria a su equipo a 1’34’’. Con 51 segundos, el marcador era de 79-81 tras la canasta de Korsantia. Nacho Varela forzó la prórroga (81-81).

La igualdad se mantuvo en los primeros instantes del tiempo extra (85-85). A partir de entonces, Dos Anjos y, sobre todo, Westermann tomaron el mando para situar el 86-89 en el marcador. No fue suficiente, ya que Mikel Motos dio ventaja a los guipuzcoanos (90-89) en un duelo trepidante.

Una antideportiva permitió a Barcello igualar el resultado (90-90). Luego, Dos Anjos situó el 90-92. Terry la devolvió (92-92). Muchos nervios en la pista. Barcello, en los tiros libres, puso el 92-94. Pero un triple de Varela daba ventaja de nuevo a los vascos (95-94). Wesrtermann adelantaba con dos tiros libres (95-96). Un tiro de Varela que no entró daba la victoria al Monbus Obradoiro.