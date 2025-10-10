El Raxoi presenta a Camila Celeste, que ya sabe lo que es marcar en Vite

El HC Raxoi ha presentado este jueves a Camila Celeste, su nueva incorporación que llega desde Argentina. La jugadora fue presentada en Ozona Tech, empresa patrocinadora del club. Además de Celeste, acudió al acto el presidente del Raxoi, Miguel Rodríguez, la jugadora Milagros Carrera y el CEO de Ozona Tech, Ramón Ares.

Ares fue el primero en hablar y se mostró muy vinculado a colaborar con un proyecto de la capital gallega: «Somos una empresa con sólidas raíces en Santiago. Llevamos más de veinte años en el mercado y nacimos en Compostela. Nos hemos ido fuera a trabajar y, a pesar de eso, queremos seguir en aquí. Como empresa, hoy funcionamos gracias que el mercado de la tecnología también lo está haciendo. De este modo, llega el momento, como ya fue en el año anterior, de devolverle un poco a la sociedad dando apoyo a iniciativas como esta del Hockey Club Raxoi femenino. Es una ‘perita en dulce’, un equipo de jóvenes que están en un deporte minoritario, que tienen todas las dificultades del mundo y agradecen cualquier ayuda. Nosotros les agradecemos esa gratitud. Ese sería el núcleo fundamental sobre el apoyo al Raxoi».

A continuación, intervino la protagonista del día, asegurando estar «muy contenta cuando me llamaron, porque es algo que esperaba y que soñaba desde que tengo noción de jugar al hockey». Ya se pudo estrenar con el equipo con un empate 2-2 en el que aportó un tanto, reconociendo que «hubiera sido mejor que ganáramos, pero muy feliz con las chicas también, la gente que me ha recibido muy bien».

Su fichaje se cerró gracias a Carrera, que le ha «ayudado un montón, así que muy contenta. Me dijo que eran buenas, que el lugar era muy lindo y, cuando llegué, lo comprobé. Me encantó y le dije a ella que me quiero quedar aquí. No me quiero ir, ascendamos o no. También me he estado preparando con ropa de lluvia, porque ya me avisó del clima».

Pero tiene claro para lo que llega y su meta es «poder ayudar al equipo a intentar ascender, trabajar para eso y seguir creciendo, que es lo importante».

Carrera, valedora del fichaje de Celeste, habló de cómo se forjó la llegada de su compatriota: «Es un poco difícil, porque también es poner las manos en el fuego por alguien y es complicado. El club me pidió ayuda para ver qué jugadoras traer, me comentó algunas y justo, en ese comentario, estaba ella. Sé cómo es como persona y como jugadora, trabaja mucho. Fueron cosas que el club tiene muy en cuenta y eso ya era decisión de ellos».

«La apoyé porque quería que viniera y lo primero que dije y siempre digo es que, más allá del club, de la zona y de la competición, es muy importante llegar a un lugar y que te reciban bien. Y de este club tengo mucho para hablar de la gente que te recibe. Eso es muy valorable, porque al final es venir de tan lejos a un lugar que no conoces. Sabes que si te pasa algo, con la familia, no te van a fallar», finalizaba.