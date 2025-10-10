Secho quiere «controlar» al Gran Peña para que el Compos se imponga

Este domingo, a las 17.00 horas, la SD Compostela visitará al Gran Peña, intentando arrancarle tres puntos y manteniéndose invicta en la Tercera RFEF con cuatro triunfos y un empate. Secho Martínez, preparador del conjunto de la capital gallega, tiene claro que para conseguirlo debe mantener el «control» del choque, evitando que sea abierto.

Tras confirmar que tiene a todos sus hombres disponibles, comenzó hablando de lo positivo que fue tener una victoria sin encajar goles ante el Silva: «Siempre que consigues una portería a cero es una gran noticia. Conseguimos tener más control, que nos hiciesen menos daño, porque ese es el camino. Intentar ser un equipo ofensivo, tener situaciones de gol y minimizar lo máximo posible al rival, es un poco lo que todos queremos».

De cara a este domingo, asegura que él y su equipo están «con energías, con ganas, trabajando duro, buscando soluciones y progresar lo más rápido posible. Veo a la gente y al equipo con ganas, ilusionados con el partido, con sacar un buen encuentro y los tres puntos allí en Vigo. Para eso tenemos que hacer un encuentro con cierto control, de ida y vuelta. Un partido abierto no nos va a beneficiar y trataremos de que esa situación se dé muy poquito».

El preparador de los picheleiros tampoco deja de pulir a su equipo para seguir mejorando: «Estamos atendiendo a muchísimos matices. Por ejemplo, el otro día nos sacan dos centros que no podemos permitir, que son evitables. Tenemos que trabajar en ellos, porque eso significa, por ejemplo, minimizar. Hay una situación en la que zona de balón tenemos igualdad numérica clara y no hay amenaza en la espalda. Ese balón hay que apretarlo, evitar que te rebasen, pero hay que evitar que te centren».

«Siempre diferenciamos dos grupos, uno que defiende zona de balón y otro que defiende el área cuando estamos cerca. Pero muchas cosas, sobre todo esas pérdidas no forzadas de las que tengo hablado y el equipo va identificando mejor las ventajas. Todavía tenemos mucho margen de mejora en eso. Entonces, pierdes menos, das pases con más intención, da tiempo a que el equipo se junte y estamos mucho en eso. Tenemos que controlar muy bien el momento de las pérdidas y posibles contraataques o juego directo a lo largo de los rivales», añadía.

También analizó a su rival: «Allí suele suceder que en los últimos minutos hay goles. El año pasado ya sucedió y este año con algún equipo, que han hecho goles en los últimos minutos. Eso tenemos que controlarlo mucho. El año pasado ha habido resultados de 3-3 y de 4-4, de en el minuto 90 ir perdiendo y remontar. Eso tenemos que controlarlo. A nivel de juego es un equipo que intenta jugar, sacar la pelota en el inicio, pero luego lo que tenemos que controlar sobre todo son sus dos jugadores de banda, porque estos inician y atraen, pero al final lanzan. Hay que evitar situaciones de campo abierto y de contra».