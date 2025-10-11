Martín Blanco: «Ante el Compos queremos dominar desde un inicio»

Martín Blanco Estévez (Vigo, 1981) dirige al Gran Peña FC, que este domingo a las 17.00 horas se mide a la SD Compostela en la sexta jornada de la Tercera RFEF. El conjunto vigués persigue su primera victoria tras un inicio de liga marcado por cuatro empates en cinco partidos, que lo sitúan en puestos de descenso. Blanco, que además de entrenador trabaja como agente de futbolistas en la agencia Stellar, combina su labor en el banquillo con la detección y representación de jóvenes talentos, algo que se refleja en un Gran Peña plagado de jugadores con gran proyección.

¿A nivel personal, cómo afronta esta temporada?

Sabemos que siempre va a ser complicado, porque al final seguimos siendo uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Pero también con la experiencia del año pasado, con la sensación de que el equipo está más hecho y de que tenemos un poquito más de experiencia. Creo que el nivel de la plantilla es un poco más alto. Entonces, con ganas de mejorar la temporada pasada, aunque sabemos que es difícil.

El equipo ha realizado muchos cambios durante este verano. ¿Cómo ve a la plantilla?

Como decía, creo que el nivel medio del equipo ha subido. Cinco jugadores de la temporada pasada han promocionado a categorías superiores y teníamos futbolistas de calidad, pero creo que el nivel medio era un poco más bajo. Además, la plantilla tiene más de experiencia, algo más de bagaje. Y falta que algunos jugadores se destapen para subir el nivel, pero estoy contento y creo que podemos hacer una buena temporada.

¿Qué objetivo se marca el club de cara a esta campaña?

El objetivo es la permanencia, y ojalá lo podamos lograr. Si la podemos sellar lo antes posible, pues aspiraremos a más cosas. Pero el objetivo principal son los 40 puntos y si los consiguiéramos hacer antes de que termine la temporada, pues pensaríamos más allá.

El Gran Peña aún no conoce la victoria, sumando cuatro empates y una derrota en las primeras cinco jornadas. ¿Le inquieta esta situación?

Yo creo que el calendario influye mucho. Nos hemos enfrentado a equipos que están ahora mismo en playoffs. Hemos jugado contra el Arosa, que sabemos que va a ser candidato a pelear por el ascenso; contra el Estradense, que va a estar ahí; también ante el Montañeros, que está haciendo buena temporada; ante el Somozas, que tiene muy buena plantilla… Son equipos potentes. Solo hemos perdido la primera jornada. Necesitamos ganar, queremos ganar, pero sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Cada vez somos más sólidos. En las últimas dos jornadas no hemos encajado gol, defensivamente hemos mejorado mucho y somos difíciles de batir. Ahora necesitamos soltarnos un poco más en ataque para empezar a ganar partidos.

El Compos es el principal favorito a ganar la liga"

De cara al domingo, ¿qué espera del Compos?

Es el principal favorito a ganar la liga. Tiene jugadores muy contrastados e individualidades que en cualquier momento te pueden resolver el partido. Tenemos que estar muy concentrados, muy atentos. No dejarles espacios, no dejarles tiempo, no desarmarse demasiado, pero en ataque intentar hacerles daño. Creo que en nuestra casa podemos hacer el fútbol que queremos, podemos dominar, podemos jugarle rápido, podemos atacarle a la espalda e intentar generar ocasiones de gol.

El equipo acostumbra a querer el balón, y más en Barreiro. Ante el Compostela, ¿qué Gran Peña veremos?

Nosotros vamos a ir con la idea de intentar dominar el partido e intentar atacarles desde un inicio. Vamos a ver si lo logramos, muchas veces quieres hacer cosas y no eres capaz, pero vamos a intentar jugar hacia adelante. Cuando el Compos tenga la pelota, intentaremos defender de la mejor manera. Intentaremos, como siempre, hacer presión alta y si no somos capaces de recuperar, juntarnos lo antes posible y defendernos con el máximo número de efectivos.

¿Algún jugador picheleiro que le preocupe?

Siempre te preocupan más los jugadores de ataque. Maceira está muy bien, Charly, que no sé si jugará… Las bandas son muy peligrosas con Cañi y Armental. También me preocupa Guisande, que tiene mucha movilidad y velocidad.

Son uno de los equipos más jóvenes de toda la categoría. ¿De qué manera puede afectar esto en un partido como el del domingo?

Somos jóvenes, pero también tenemos cierta experiencia. Creo que nuestros jugadores están preparados para competir, ya tenemos cierto rodaje de estas jornadas. Estamos adaptados a la categoría, así que vamos sin miedo ninguno.

Dentro del vestuario, ¿cómo de importantes son los jugadores más veteranos, como Antón de Vicente o Gastón Cellerino?

Nos aportan esa experiencia, ese conocimiento de la categoría, ese profesionalismo y ayudan a los chicos más jóvenes también a adaptarse más rápido. La verdad es que son jugadores importantes dentro del equipo para que esa mezcla entre jóvenes y veteranos funcione y para ayudar a los más jóvenes a adaptarse lo más posible a la categoría.

¿Cómo ve al Compos en la lucha por el ascenso?

Si tengo que hacer una lista de favoritos, el Compos sería el primero, seguro. Veo a un equipo sólido, un equipo efectivo, sin grandes alardes, pero fiables defensivamente y con jugadores que marcan la diferencia arriba. A nivel de rivales, el Arosa sería mi candidato número dos para el ascenso. Y luego, pues todavía tengo que enfrentarme a muchos equipos. Me gustó el Montañeros. El Estradense seguro que va a estar ahí y el Alondras también va a estar peleando por esos puestos de playoffs.

Teniendo en cuenta su experiencia como entrenador y agente, ¿a qué futbolista del Compostela ficharía para su equipo?

Me lo pones complicado. Siempre me fijo más en jugadores jóvenes porque tienen más potencial de mejora. Me gusta Damián Noya, me gusta mucho Goris, que lo estuvimos viendo para fichar nosotros y creo que es un jugador que puede dar mucho fútbol. Y en ataque, son todos muy buenos, por lo que es difícil elegir. Me quedaría con Maceira, porque me parece un jugador muy peligroso, y con Cañi, porque es un futbolista rápido, hábil y que define muy bien.