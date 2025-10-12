El Compostela mantiene su vitola de invicto tras sumar un punto en Barreiro

La SD Compostela cosecha un punto (1-1) ante un Gran Peña que logró evitar daños mayores. Un partido en donde la efectividad compostelana fue clave en el partido. El conjunto local apretó, pero siguen peleados con el gol y el equipo compostelano fue mucho más efectivo, y eso al final pasa factura. Pese a ello, el partido comenzó con una gran ocasión para Tyrone, que obligó a Cobo a realizar una gran parada y enviar el balón a córner. El partido prometía, y es que cuando parecía que los santiagueses tenían el partido controlado, Julius se llevaba el premio con un gol que, por lo menos, salvó un punto para el Gran Peña.

Sin embargo, la noticia negativa, del partido fue la lesión de Valín. Todavía no se habían cumplido los primeros quince minutos de partido cuando el jugador se estrelló contra la valla que está en la línea de fondo, cerca de la entrada de vestuarios. El golpe fue muy fuerte y el jugador se quejaba de un intenso dolor en su lateral derecho. Tras revisarlo en el propio terreno de juego, se decidió trasladarlo a un centro hospitalario para que le hicieran unas placas y ver si sufría algún daño en sus costillas.

El partido se reanudó con la entrada de Quico en lugar del lesionado Valín. El Compostela dominaba el centro del campo, sobre todo dirigido por Guisande, que asumió los galones del equipo y organizaba el juego ofensivo. El problema era que cuando el esférico llegaba a la frontal del área, el Gran Peña estaba muy bien colocado y no dejaba huecos por los que los santiagueses crearan peligro.

Los vigueses estaban cómodos con el guion del partido, ya que esas recuperaciones en la frontal del área le permitían salir con mucha velocidad al ataque y, la verdad, poner en serios apuros a la defensa santiaguesa. El problema, como viene siendo habitual a lo largo de la temporada para los vigueses, fue la falta de pegada ante la portería.

A poco más de quince minutos para llegar a la conclusión de la primera parte, el Compostela encontró un hueco por el que pudo entrar Maceira, que fue derribado por un defensor vigués. El colegiado del encuentro no lo dudó y señaló el punto de penalti. Parapar fue el encargado de lanzar la pena máxima. No le dio opción a Andrés, marcando el primer gol del Compostela.

El comienzo del segundo tiempo no fue muy diferente al inicio del partido. Los dos equipos quisieron hacerse fuertes en el centro del campo, por lo que el juego no conseguía llegar a las áreas. Sin embargo, los vigueses tenían claro que había que meterle una marcha más al partido para, por lo menos, lograr la igualada.

Como no podía ser de otra manera, Julius se convirtió en el protagonista del partido. Lo intentó en la primera parte disponiendo de algún mano a mano ante Cobo. A los quince minutos de la reanudación volvió a presentarse ante el portero compostelano. En esta ocasión no falló y con media hora por delante, el Gran Peña lograba el tanto de la igualada.

El partido se volvió loco. El Compostela no dudaba en buscar un nuevo tanto que le diera los tres puntos en juego, pero el Gran Peña no se achicaba y se estiraba. Las llegadas al área compostelana seguían llevando mucho peligro. La mejor ocasión llegó mediado el segundo tiempo, cuando un jugador vigués es derribado dentro del área compostelana.

El colegiado del encuentro no dudó en señalar el punto de penalti. Fue Gastón Cellerino quien lanzó la pena máxima, pero Cobo acertó a despejar el esférico, acabando con la ilusión viguesa por darle la vuelta al marcador. Los minutos pasaban, y poco a poco la ilusión de los dos equipos fue perdiendo fuelle ya que, a estas alturas del encuentro, el punto que ambos equipos tenían en el bolsillo tenía gran importancia. De todos es sabido que muchas veces, las ganas por llevarse los tres puntos en juego hace que se cometa algún error que puede valer muy caro, y un punto es un punto.

Para el Compostela, la igualada le permite seguir al frente de la clasificación sin conocer la derrota, con tres puntos de ventaja sobre la segunda posición, que comparten cuatro equipos, Arosa, Lugo B, Villalbés y Polvorín. Está claro que esta temporada el puesto de ascenso directo va a estar muy caro, de ahí que haya que valorar muy positivamente el punto logrado en la tarde de ayer en el campo de Barreiro en Vigo.