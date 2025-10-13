El Compos descarta fractura en las costillas de Valín
Ante el Gran Peña, el lateral se vio obligado a abandonar el terreno de juego tras recibir un fuerte golpe con la valla publicitaria de Barreiro
Las pruebas médicas confirman que sufrió un traumatismo en la zona costal sin lesiones significativas
Este pasado domingo la SD Compostela selló un valioso empate (1-1) ante el Gran Peña FC fuera de casa que le afianza en el primer lugar de la clasificación. El conjunto blanquiazul no pudo cerrar el encuentro después de ponerse por delante gracias a un penalti de Parapar y terminó sufriendo tras el gol de Julius. El oportunismo de Álex Cobo frente a Cellerino y la resistencia picheleira en los compases finales acabaron con las esperanzas grampeñistas de llevarse los tres puntos al tiempo que la esedé mantiene el liderato y su vitola de invicto —único equipo de la competición que no conoce la derrota—. La nota negativa del encuentro la dejó Jorge Valín, que tuvo que ser sustituido a los quince minutos de partido después de recibir un fuerte golpe con una de las vallas publicitarias del campo de Barreiro.
Desde el club, han descartado cualquier tipo de fractura y lesión interna significativa en la zona costal derecha del futbolista, mientras que confirman el traumatismo. Su recuperación queda pendiente de evolución.
Baja sensible para Secho Martínez. El lateral derecho es el único defensor de la plantilla que ha sido titular en los seis partidos de liga, consolidándose como un fijo en los planes del técnico sonense en este inicio de temporada. Además de Valín, únicamente tres jugadores de campo pueden presumir de haber sido de la partida en todos los encuentros de lo que llevamos de temporada: Diego Uzal, Adrián Armental y Antón Guisande.
La influencia del canterano del Deportivo no se limita al aspecto defensivo, ya que su profundidad y recorrido convierten al lateral en una herramienta sorpresiva en ataque. Prueba de ello, el lateral fue el autor del primer gol del Compostela en la actual campaña, abriendo la lata del encuentro inaugural ante el CD Barco a los tres minutos del mismo.
Su presencia en próximos partidos queda limitada a la evolución de sus problemas físicos, pero todo parece indicar que no estará disponible ante el Lugo B este domingo. De ser así, el entrenador de la esedé tendrá que recomponer su zaga, posicionando a una nueva pieza en el lateral derecho.
Ante el Gran Peña, Valín fue sustituido por Quico que a su vez trasladó a Diego Rodríguez, central hasta ese momento, al costado. El exjugador del Boiro es el gran favorito para ocupar esta vacante, mientras que Quico podría aprovechar la situación para afianzarse en el centro de la zaga.
Aumento de la exigencia
En el Compostela, esperan recuperar al jugador lo antes posible para afrontar la gran exigencia de los próximos compromisos. Este domingo, a las 18.00 horas, el cuadro picheleiro recibe la visita del Lugo B, tercer clasificado de la clasificación.
El filial albivermello ha comenzado la temporada de forma excepcional, sumando tres victorias, dos empates y una única derrota en las primeras seis jornadas. El conjunto lucense llega lanzado después de superar al Estradense (2-0) en la última fecha.
Uno de los fijos para Secho
Con un pleno de titularidades, Valín estaba siendo uno de los grandes protagonistas del principio de temporada en ‘Casa Compos’. El lateral es claramente un fijo para su entrenador que, pese a realizar constantes rotaciones, no ha movido al canterano herculino del once.
Su caso llama especialmente la atención, ya que en defensa Secho ha llevado a cabo varios cambios en función del partido. Además, el a priori otro lateral derecho de la plantilla, Diego Rodríguez, ha sido titular en tres encuentros y ya suma 342 minutos, pero casi todos ellos como central o lateral izquierdo. Por su parte, y pese a su tempranero cambio este fin de semana, Valín registra 422 minutos.
En términos de tiempo de juego, hay tres jugadores que destacan por encima del resto. Álex Cobo, Diego Uzal y Antón Guisande son los únicos futbolistas que superan los 500 minutos. Los dos primeros han jugado todo lo posible, registrando 540 minutos. Guisande, 507.
El cuarto jugador más empleado por Secho es Adrián Armental (473), seguido de Damián Noya (439), Quico (436), Pablo Crespo (435)y el propio Valín. Jugadores muy importantes para el sonense en este inicio de liga. Caso contrario al de Zubanovic y Graumann, que aún no han debutado en la competición. Trasi, con 10 minutos, Aarón Martínez, con 40, y Porrúa, con 44, cierran la lista.
