Compostela y Conxo pondrán a prueba a la selección gallega

Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 masculinas vuelven al trabajo por cuarta vez esta campaña. Los combinados dirigidos por Lalo Suárez y Rubén López se vestirán de corto nuevamente este miércoles con la vista puesta en la primera cita de la temporada, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que tendrá lugar del 31 de octubre al 2 de noviembre -con sede y rivales aún por determinar-.

Los combinados autonómicos visitarán el nuevo Campo do Doce (A Escravitude) para enfrentarse a la SD Compostela y al CD Conxo Santiago.

Un jugador de la selección gallega controla el balón. / RFGF

En primer lugar, el equipo cadete de la esedé, que actualmente compite en División de Honor, se verá las caras con el cuadro sub 14 a las 17.00 horas. Por otro lado, el juvenil de Liga Nacional del conjunto conxés se enfrentará a la selección sub 16 a partir de las 18.45 horas.

Convocatorias

Lalo Suárez, seleccionador sub 14, ha citado a 23 futbolistas para disputar el encuentro. Entre los seleccionados destaca la no presencia de jugadores del Compostela. La lista está compuesta por seis futbolistas del RC Celta (David Trillo, Jacobo García, Mateo Quintana, Nicolás Mindiola, Yago Soage e Iker Ríos), cinco del Deportivo (Aritz Fernández, Enzo Pose, Hugo Macedo, Iván Gil y Julen Díaz), dos del San Tirso (Xiao Fontao y Martín Brandón), dos del AJ Lérez (Mario Domínguez y Yoel Monteagudo), dos del Racing de Ferrol (Hugo Carballo y Xabi Robles) y un jugador del Pabellón (Teo Fernández), del Pontevedra (Bruno Ríos), del Val Miñor (David Vilar), del Arosa (Armindo De Freitas), del Lugo (Alberto Durán) y del Calasanz (Hugo Pousa).

El entrenador del combinado sub 16, Rubén López, también ha llamado a un total de 23 futbolistas para este partido de preparación. Nuevamente, la lista no presenta jugadores procedentes de clubes santiagueses.

El RC Celta vuelve a ser el equipo más representado con siete futbolistas (Isaías Abuabara, Mateo David Ruíz, Iván Villarino, Izan Conde, Damián Peiteado, David Sueiro y Hugo Chamadoira), seguido del Deportivo con cinco (Nicolás Akgoz, Nikolay Georgiev, Raúl Lema, Yerobe Mahugo y Anxo Castro).

El resto de la convocatoria la completan cuatro representantes del San Tirso (Julen López, Antón Vilariño, Carlos Ernau y Hugo Ferreiros), tres del Arosa (Eloy García, Hugo Figueira y Mateo Míguez), dos del Racing de Ferrol (Diego Cabana y Hugo Cabezón), uno del Victoria (Pablo Grobas) y uno del Pabellón (Matías López).