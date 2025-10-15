Avalancha de piropos para la Carreira Pedestre de Santiago en su presentación

La cuadragésimo sexta edición de la Carreira Pedestre de Santiago, que organiza EL CORREO GALLEGO desde el año 1978, fecha de su creación para conmemorar el centenario del rotativo santiagués, fue presentada en sociedad este martes en el hotel monumento San Francisco. La prueba atlética, que se celebrará el domingo 26 de octubre, está superando las cifras de inscripciones de los últimos años (a día de hoy supera la cifra de 1.600 atletas que ya han solicitado su dorsal cuando no están contabilizados los escolares ni los equipos de empresa, lo que supone un 20% más).

El acto contó con la participación de José Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia; Carmen Pita, directora de Promoción de Turismo de Galicia; Pilar Lueiro, concejala de Deportes de Santiago; Iván Sanmartín, presidente de la Federación Galega de Atletismo; y Xaime Leiro, director de EL CORREO GALLEGO.

[¡Inscríbete ya! 46ª Carreira Pedestre Popular de Santiago]

El primero en hablar fue Xaime Leiro, quien inició su intervención con agradecimientos a los organismos institucionales y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que hacen posible la celebración de la Pedestre, además de nombrar a todas las empresas colaboradoras (Viaqua, Exlabesa, Aena, Hyundai, Feiraco, Gadis, El Corte Inglés, Coca Cola y Jael).

Leiro destacó que correr la pedestre compostelana «é un privilexio» para destacar que «Santiago é unha das contadas cidades do mundo con orixe pétreo, é decir, de orixe santo. Outra delas é Petra, na que 1,2 quilómetros de recorrido acaban no tesouro. Correr polas rúas do noso casco histórico e acabar na praza do Obradoiro, diante de catro tesouros –o Hostal dos Reis Católicos, o pazo de Raxoi, o pazo de San Xerome sede do rectorado da USC e a catedral– é o mellor dos colofóns posibles». También señaló que «esta proba combina profesionais e maiores, nenos e familias. Que maior proivilexio que ese? Todos unidos polo amor ó deporte e á nosa cidade, a capital de Galicia».

Xaime Leiro finalizó indicando que «desde que Prensa Ibérica se fixo cargo de EL CORREO GALLEGO esta proba acuñouse como a carreira máis bonita do mundo», para animar a todos «a participar na proba e quenes non poidan ou non queiran que a disfruten gozando dos participantes e do ambiente, que sabemos que será maior que o das edicións precedentes».

Iván Sanmartín Carreira, Presidente da Federación Galega de Atletismo; José Ramón Lete Lasa, secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia; Pilar Lueiro García, concelleira de Deportes de Santiago; Carmen Pita Urgoiti, Directora de Promoción de Turismo de Galicia; y Xaime Leiro Darriba, director de El Correo Gallego, durante la presentación de la 46º edición de la Pedestre / Antonio Hernández

Iván Sanmartín, por su parte, puso el foco en el hecho de que en la pedestre participan atletas de nivel que están actualmente en activo, como «Adrián Ben, que siempre cuando narra su historia atlética pone una foto en la carrera de Santiago, Xela Martínez o Tariku Novales. Son atletas que estamos viendo brillar a nivel internacional y que todos pasaron por aquí».

El presidente da Federación Galega de Atletismo aseguró también que mucha gente se enganchó al deporte a raíz de participar en esta prueba, que él mismo ha corrido varias veces, según confesó. Al ver el vídeo que se proyectó durante la presentación, Sanmartín anunció que le entraban ganas de vestirse otra vez de corto y ya en el cóctel posterior se comprometió a formalizar su inscrpción.

La directora de Promoción de Turismo de al Xunta, Carmen Pita, destacó cómo una prueba deportiva «de calidad» como es la Carreira Pedestre no solo sirve para atraer turistas, sino que además proyecta la imagen de la ciudad a otros muchos puntos y, por ello, el Gobierno gallego quiere apostar por el deporte como «un elemento dinamizador y de promoción turística».

Señaló Carmen Pita que «la Xunta de Galicia apuesta por consolidar esta tierra como una potencia en la organización de eventos deportivos de calidad que, mismo tiempo, son un reclamo para el turismo. Además de por el retorno económico para el territorio mediante la promoción de recursos turísticos de los concellos por los que transcurren las pruebas, en este caso Santiago de Compostela».

«A carreira máis máxica do mundo»

Lete Lasa, secretario Xeral para o Deporte, puso el foco en la primera edición de la Carreira, celebrada en el año 1978, que aunque no logró ni mucho menos un récord de participantes «sí fue la (edición) más importante porque fue la que nos trajo aquí». También destacó la buena salud del deporte gallego y del atletismo en particular. Indicó, asimismo, que en estos momentos Galicia tiene un récord de licencias federativas, con 320.000, lo que supone un 12% de la población gallega. Además, destacó que una de cada tres licencias es femenina.

El secretario xeral subrayó la importancia «da carreira máis máxica do mundo» que el año pasado congregó a cerca de 3.500 corredores con un 30% de participantes femeninas. Con todo, «animo a todo o mundo a anotarse na Carreira Pedestre para que, pouco a pouco, a participación se achegue e supere os 6.000 corredores que nalgún ano se citaron en Santiago».

Cerró la presentación Pilar Lueiro, concejala de Deportes de Santiago, quien también destacó «o circuito máis bonito do mundo» que conforma el recorrido de la Pedestre y habló del carácter popular de una prueba atlética que puso como ejemplo de «unión, fuerza y comunidad».

La concejala santiaguesa no regateó calificativos para la carerra que convierte las calles compostelanas en toda una fiesta deportiva cada último domingo de octubre. «O deporte en todas as formas e disciplinas constrúe competición a competición, evento a evento, carreira a carreira, boa parte da Compostela que somos» para calificar la prueba atlética como «inclusiva, igualitaria, participativa, competitiva, dinámica, inspiradora e orgullosa de sí mesma. É a Compostela orgullosa da súa veciñanza e dos seus logros, que nos dan motivos para sair á rúa o domingo 26 de outubro».