Así son las cuentas de España para clasificarse para el Mundial a falta de dos partidos

España sumó otra goleada ante Bulgaria en Valladolid y cuenta todos los partidos de esta clasificación por victorias. Los de Luis de la Fuente, que igualaron además la racha de imbatibilidad de la España de Vicente del Bosque, entre 2010 y 2013, suman 12 puntos de 12 posibles y son líderes de grupo no habiendo encajado además ni un solo gol. La selección afrontará el sábado 15 de noviembre su partido en Tiblisi ante Georgia, a las 18:00 horas, y el martes 18 en el estadio de La Cartuja de Sevilla se medirá a las 20:45 a Turquía.

En la penúltima jornada...

España suma ahora 12 puntos por 9 de Turquía, 3 de Georgia y 0 de Bulgaria. En caso de empate, el primer criterio de la fase de clasificación para desempatar es el goal average general. Así, el partido de ida en Turquía que terminó (0-6) para España marca mucho el futuro del grupo. Los de De la Fuente suman 15 goles a favor y 0 en contra (+15 tantos de diferencia). Con dos partidos por jugar, si los resultados le sonríen en la jornada del día 15, lo que significaría que Turquía no gana su partido ante Bulgaria, España se clasificaría ganando a los georgianos.

...o en la última jornada

En caso de que tanto españoles como turcos ganen su compromiso del día 15, será en la última jornada cuando tendrá que sellar su billete para el Mundial. Y el rival será precisamente Turquía, que ha marcado 13 goles, pero ha encajado 10 (+3 tantos de diferencia). En caso de jugarse la clasificación contra los otomanos, España tiene totalmente de cara lograr el billete del Mundial porque le valdría ganar, empatar o incluso perder, siempre que no reciba una goleada histórica que le hiciera perder ese average que ahora es de doce goles de diferencia.