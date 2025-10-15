La pesca gallega suma otra medalla a nivel nacional: plata en Carnívoros Artificiales

La pesca gallega sigue sumando éxitos esta temporada a nivel nacional y mundial. En este caso fue la selección de Galicia la que logró la medalla de plata en el IV Campeonato de España de CCAA Salmónidos Carnívoros Artificiales, en la modalidad de captura y suelta, celebrado en Valencia, en el coto Bugarra-Pedralba del río Turia.

El equipo formado por David Delfín Rodríguez Iglesias, José Luís González Pérez, José Santiago Tarrío Tutor, Adrián Calvo Pereira, Gabriel Fernández Vázquez, Iván Ramos Cabana y David Criado Taboada completó un buen torneo en el que solo se vio superado al final por la selección de Aragón. Cataluña, por su parte, completó el podio con el tercer puesto, por delante de Valencia y Asturias.

La competición de salmónidos carnívoros con artificiales es una modalidad relativamente nueva en la que el objetivo es la pesca de truchas arco iris repobladas, siempre bajo la modalidad de captura y suelta. La Federación Galega de Pesca fue una de las que apostó por la puesta en marcha de esta competición, que ya acumula cuatro ediciones. En la de 2024, Galicia se proclamó campeona.

David Delfin Rodríguez y José Luís González pertenecen al Club Pesca Monforte; Gabriel Fernández y Santiago Tarrío son del ADN Ribadavia; Iván Ramos y David Criado pertenecen a los Pescadores da Ulloa; mientras que Adrián Calvo compite por la Sociedade de Caza e Pesca Río Xubia de Ferrol, lo que se traduce en un equipo que representa casi toda la geografía gallega.

Selección gallega en Valencia. / CEDIDA

Un gallego en el Europeo de mosca

Casi sin respiro en la agenda, el lucense Alberto Luengo está concentrado con la selección española en los Alpes italianos para disputar el Europeo de Salmónicos Mosca, que arranca este fin de semana en Valtellina, al norte de Milán. La presencia de Luengo confirma el buen momento que vive la pesca gallega de competición.