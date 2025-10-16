Epi "vive mejor" de la victoria y espera repetir con Melilla

A Diego Epifanio le tocará afrontar su segundo duelo en el Multiusos Fontes do Sar en esta Primera FEB, ante el Melilla Ciudad del Deporte este sábado, a las 18.30 horas. Tras dos derrotas, su Monbus Obradoiro se estrenó en liga en la pasada jornada ante el Inveready Gipuzkoa en un duelo de infarto y ahora tiene la tarea de poder celebrar junto a su afición un triunfo que pueda aportar algo de calma.

El preparador burgalés comenzó hablando del estado físico de su equipo, sin nuevos percances en la rotación y señalando que Olle Lundqvist por ahora ha trabajado sin contactos: "Ya lo viví con él en una situación anterior y, cuando tienes una lesión así, al principio siempre es, a nivel mental, difícil. Tienes que hacer mucho control de tus movimientos. Estamos deseando que cuanto antes se pueda incorporar mejor, pero de la manera más segura".

El técnico reconoció que con la victoria "se vive mejor siempre, sobre todo a nivel mental y de control de emociones. Sabemos que en esta liga es muy complicado, hay que hacer muchas cosas bien. A ver si podemos seguir manteniendo el foco en el trabajo diario y ser conscientes de que Melilla tiene muy buenos jugadores y que ha habido momentos, en los tres partidos que han jugado, de muy buen baloncesto. Entonces veremos si somos capaces de seguir con la racha de victorias y, sobre todo, entender qué es lo que tenemos que hacer con los efectivos que tenemos".

"Hay una cosa que clara, que es que nuestro porcentaje de tres mejoró, que también el de San Sebastián. Creo que nuestras situaciones de balance defensivo fueron mejores que, por ejemplo, las que habíamos sufrido en el partido anterior. Es verdad que en algunos conceptos tenemos que seguir mejorando. Tácticamente, sobre todo ofensivamente, sacamos bien las ventajas, entendiendo quién era el jugador que tenía que tener el balón en cada momento. Luego, en ciertos momentos hubo más acierto del que habíamos tenido, por ello el rendimiento fue mejor. Defensivamente, es verdad que jugamos una prórroga, nos anotan muchos puntos, pero hay bastantes momentos buenos. Quizás hay que mejorar en alguna situación de rebote defensivo, sobre todo al final de partido", añadia.

Sobre su siguiente rival, señala a que el staff del Melilla "tiene mucha experiencia en competiciones FEB, sabe como se juega y creo que ha habido una evolución del equipo tácticamente. También han notado la baja de Iván (Cruz), porque es un jugador que les aportaba en muchos aspectos ofensivos y en el rebote. Con la entrada de (Roberts) Stumbris, que el otro día no jugó, van a ganar en físico defensivamente al cuatri, en rebote y en capacidad de tiro de tres. Es un perfil que les puede ayudar también mucho y creo que juegan un poco como ellos quieren. Hay mucho talento individual en su perímetro, mucha capacidad para anotar y para aparecer en la pintura con el balón. Ahora, con las bajas interiores cubiertas, pueden adaptar un poco más su roster para poder competir un poco mejor. Luego, (Darel) Poirier está haciendo una gran temporada. A nivel de porcentaje de tres es el mejor de la liga y en rebote ofensivo es el cuarto mejor".

Epi también fue preguntado por la búsqueda de un pívot en el mercado: "Estamos trabajando en incorporar al que pensamos que nos puede dar más cosas, porque ahora no es tan fácil ir al mercado. Raúl (López) nos ha transmitido máxima confianza en lo que podamos incorporar, ha transmitido calma y la posibilidad de incorporar lo que queramos, dentro de lo que podemos. En eso estamos. Como os dije, no me preocupa tanto encontrar al jugador que yo quiero, sino que me preocupa encontrar a un jugador que pueda venir lo antes posible, porque necesitamos incorporar a un jugador. Todos estamos poniendo de nuestra parte para verlo lo antes posible. Vamos a ver si cuaja todo el trabajo que lleva haciendo Héctor (Galán) para ver si tenemos suerte y lo incorporamos cuanto antes".