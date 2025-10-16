Etxeguren: «Con este nivel, somos el mejor equipo de la liga»

Aitor Etxeguren (Bilbao, 2002) ha podido celebrar su primer triunfo con el Monbus Obradoiro en la Primera FEB ante el Gipuzkoa. El interior vasco ha tenido que asumir un rol de mayor importancia tras la lesión de Goran Huskic, saliendo a pista más minutos. El inicio liguero no ha sido sencillo, con dos derrotas al comienzo, pero confía en la calidad y el balance de este equipo, que considera el mejor de la competición.

Primera victoria, ¿cómo se siente y qué sacan?

Nos sentimos muy bien, obviamente. Sí que se nos complicó en los dos primeros partidos y esta victoria me parece muy importante. Es un poco la base para seguir ganando y ascendiendo. Nos sentimos muy bien y sacamos del partido la dureza que volvimos a recuperar. Quizá hay que mejorar algunos aspectos tácticos, comunicación entre nosotros y, al final acabo, ir conociéndonos, que es lo que estamos haciendo. Todavía es el tercer partido, pero muy contentos y a seguir por ese camino.

En el partido fueron de menos a más, porque la sensación inicial es que se jugó a lo que ellos querían. ¿Qué fue lo que cambió o lo que les pidió Epi?

Al principio, como que no conseguíamos ponernos por delante, nos estaba acostando. Sí que en el tercer y cuarto cuarto, además de la prórroga, estuvimos ahí más intensos, jugando más a lo que queríamos nosotros. Y nada, Epi nos dijo que estábamos jugando bien, pero que teníamos que aumentar un poco más el nivel y, quizá, es lo que conseguimos. Ellos no sé si lo mantuvieron o lo bajaron, pero nosotros tenemos que seguir los 40 minutos al máximo que podamos.

Ahora toca Melilla, después de haberse sacado la primera victoria. ¿Les ayudará a afrontar con más ganas el segundo partido en Sar?

Sí, además se nos quedó la espina clavada de no poder ganar a Cantabria en el primer partido en casa y creemos que es, y lo voy a decir que cada rival (risas), el partido más importante. Pero este sí que, de verdad, es el más importante, para nosotros sobre todo. Pero para nuestra afición y para todo el mundo, creo que es lo que nos falta, el tener esa confianza que deberíamos de tener. Somos muy buen equipo y esta victoria nos puede dar la confianza, no para el siguiente partido, sino para toda la liga. Me parece muy importante.

¿Cuáles van a ser las claves para esa victoria? ¿Qué espera del Melilla?

Melilla no es, quizá, un equipo al uso. Es un poco más ‘anárquico’, más diferente y tenemos que estar concentrados los cuarenta minutos. Para mí, lo más importante es la concentración y mantener lo que te he dicho, la dureza al máximo los cuarenta minutos. Pero, sobre todo, creo que la clave es estar concentrados todo el partido.

Lo que se le pedía de inicio es ser ese jugador rudo, que hace ese trabajo que no se ve. Pero desde la baja de Goran Huskic, da la impresión de que se le pide otras cosas. ¿Es así?

Sí, sí que es verdad que estoy haciendo un rol que no es el que vine a hacer, que es un poco el de segundo pívot, que tiene que tener más protagonismo. Intento ayudar al equipo lo máximo posible, sin dejar atrás eso que me has dicho de dureza, de estar ahí siempre. Lo que se me pide lo que se me pedía antes, pero con más minutos. Bloquear, intentar ayudar lo más imposible, defender y rebotear, que es algo que está faltando. Y nada, intentar cada día mejorar un poco lo anterior.

¿Se les pide a los interiores aportar algo de lo que hacía Huskic para mantener algún sistema o alguna jugada?

No. En ese sentido, me sigue pidiendo a mí lo mismo que el primer día. A Felipe también. El día que venga un pívot que nos pueda ayudar, perfecto. Lo importante es ganar los partidos. Pero no, nosotros seguimos haciendo el mismo trabajo que el primer día. Goran es Goran, yo soy yo y Felipe es Felipe.

Habla del rebote y conceden muchos ofensivos por los defensivos que capturan. ¿Qué es lo que está faltando?

Sí, eso es lo que dice la estadística y tienes razón. También en pretemporada tuvimos algún problema en el rebote y es que, para mí, no tiene más misterio. Si quieres el rebote, tienes que ir a por el. Tenemos que, como he dicho, mantener la concentración los cuarenta minutos e intentar ir a todos los rebotes. Si se va alguno, se va a coger otro. Es importante mantener el querer ir al rebote.

¿Qué es lo que valora más en positivo del equipo?

Está claro que el equipo tiene mucha calidad, muchos buenos jugadores y creo que está muy bien equilibrado, con veteranía, defensa, dureza y puntos. Creo que la plantilla está muy bien equilibrada y, quizás, es el punto fuerte del equipo. Cada uno sabemos lo que hacemos bien, lo que hace bien el de al lado y eso lo que tenemos que fortalecer. Confiar en el otro y en lo que nosotros sabemos hacer. Con este nivel, somos el mejor equipo de la liga.

Saliéndonos del baloncesto, ¿cómo está siendo su ‘aventura’ en Santiago?

Bien, lo dije el primer día, la ciudad me gusta mucho. Tiene ese punto antiguo con el casco histórico y muy bien. Es verdad que el equipo es mucho más profesional, es un equipo más grande y hay que decirlo, porque sí que se nota en aspectos extradeportivos también. Estoy muy contento, tanto con el piso, con la ciudad y muy contento con la afición.

¿Qué es lo que le gusta hacer en su tiempo libre?

Me gusta mucho jugar a videojuegos y ver series. Ahora que ha venido mi novia, que hasta ahora no estaba, pues quizá dar paseos con ella o hacer planes como ir al cine, ver series o cualquier cosa.

¿Qué mensaje le dejaría a la afición?

Les pediría que sigan animándonos lo máximo posible y que sigan confiando en nosotros. Nosotros vamos a darlo todo para intentar que estén contentos, intentar ganar y que sigan con nosotros.