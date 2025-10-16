'Fumata blanca': el Obradoiro ya tendría pívot y es un 'ex'

El Monbus Obradoiro ya tendría cerrado un fichaje y todo apunta a que es el sustituto de Goran Huskic. Dejan Kravic sería el elegido por el área directiva picheleira para reforzar los puestos interiores, acompañando a Felipe Dos Anjos y Aitor Etxeguren. El serbio, como ya adelantó EL CORREO GALLEGO, era uno de los principales candidatos que barajaban Héctor Galán y Diego Epifanio al cumplir con varios requisitos que tenían en su lista.

Kravic se encontraba sin equipo, tras haber jugado para el Movistar Estudiantes, y buscaba opciones en la categoría. Pese a que más equipos ya habían mostrado interés por él, la lesión de Huskic abrió una nueva oportunidad para un jugador con pasado en Sar. Desde el conjunto santiagués se han estado valorando varios interiores, pero entre las opciones del mercado era el que mejor encajaba. Conocedor de 'la casa' y de la liga, un interior consistente en la competición y capaz de estar en un equipo competitivo de la categoría.

El pasado curso, con los madrileños, promedió 11,9 puntos y 6,6 rebotes para una valoración media de 15,6 en la Primera FEB. Además de en Estudiantes, jugó en el Obradoiro en la temporada 19/20, aportando 13,2 puntos y 6,4 rebotes en su primer curso en la ACB. El resto de conjuntos para los que ha jugado son Texas Tech Red Raiders (NCAA), Rethymno Cretan Kings (Grecia), Heroes Den Bosch (Holanda), Brussels Basketball (Bélgica), Panionios (Grecia), Segafredo Bologna (Italia), San Pablo Burgos, Unicaja de Málaga, Pesaro (Italia) y Zaragoza.