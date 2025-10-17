El Barça recibirá hoy la licencia de primera ocupación del Spotify Camp Nou

El Barça empieza a respirar en su regreso al Camp Nou. El Ajuntament de Barcelona tiene previsto dar hoy mismo la licencia de primera ocupación de la fase 1A, que permitiría el regreso al estadio con 27.000 espectadores que ocuparían las dos primeras graderías de Tribuna y el Gol Sur. El club blaugrana ha subsanado la todas las deficiencias y tiene el OK del consistorio por lo que, si lo deseara, podría abrir inmediatamente el recinto aunque el club ha decidido esperar unas semanas más para poder hacerlo con más capacidad.

El club blaugrana llevaba semanas esperando la noticia. De hecho, se trabajó con el propósito de poder recibir esta licencia durante el mes de septiembre, pero las distintas inspecciones detectaron algunos errores que se han ido enmendando hasta conseguir el visto bueno del Ayuntamiento. Las obras ahora ya van a velocidad de crucero y el siguiente objetivo es lograr la licencia 1B en la que ya sepodrían ocupar las zonas de Tribuna, Gol Sur y Lateral y abrir con una capacidad para unos 45.000 espectadores.

El Barça cree que la nueva licencia puede estar lista para mediados de noviembre, aunque el Ajuntament debe realizar distintas inspecciones para que haya luz verde. Si todo estuviese listo según lo previsto, el club blaugrana podría decidir regresar al Estadi en el duelo ante el Athletic previsto para el 22 de noviembre, aunque el calendario queda abierto. Habrá que ver si la UEFA aprobaría también las instalación y permitiría el cambio de estadio en plena competición o no se podría jugar la Champions hasta después de la liguilla inicial de clasificación.

SPORT ha podido saber que las conversaciones entre el Barça y el Ayuntamiento de Barcelona están siendo muy positivas, que todas aquellas deficiencias que observaron los técnicos del Ayuntamiento han sido solventadas y que la fluidez entre el Barça y el consistorio es total.

En el Barça apuntan a que la zona de lateral está totalmente acabada y va siendo revisada por los técnicos municipales. El optimismo se ha instalado en el club ya que, ahora sí, el Barça está muy cerca de regresar a su casa, el Sportify Camp Nou.