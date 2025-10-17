Compos: el gol es cosa de todos

La SD Compostela cuenta con una de las plantillas más largas y competitivas de toda la categoría. La infinidad de variables y opciones de las que dispone Secho Martínez hacen de la esedé un rival impredecible y sumamente peligroso. Prueba de ello, el cuadro picheleiro es el segundo equipo más goleador de este inicio de temporada —11 goles en 6 partidos—, solo por detrás del Arosa que suma 12 tantos. Lo más llamativo de todo esto es el origen de los goles. Diez futbolistas diferentes han visto puerta para el conjunto santiagués y solo uno, Antón Guisande, ha repetido.

El Compostela ha comenzado la temporada en un gran estado de forma. O eso dicen los datos. Afianzado en el liderato y sin conocer la derrota, el cuadro blanquiazul mantiene un idilio particular con el gol. El equipo dirigido por Secho Martínez ha perforado la red rival en once ocasiones, el segundo que más en la competición, y lo ha logrado en todos los partidos que ha disputado.

La eficacia ofensiva está siendo uno de los principales fuertes del planteamiento picheleiro. En muchas ocasiones, la esedé se ha aferrado a su evidente potencial en ataque para sacar adelante partidos donde se mostró más endeble defensivamente.

Una tarea repartida

El marcador es soberano y en el fútbol, quieras o no, siempre acabas dependiendo del gol. El Compostela, sin quedar ajeno a esta realidad, ha logrado distribuir de una forma muy equitativa esta tarea tan relevante.

El tanto de Juan Parapar del pasado domingo desde el punto de penalti sirvió para sumar un punto en un campo muy complicado y convirtió al jugador coruñés en el décimo goleador picheleiro de lo que llevamos de temporada.

Una responsabilidad compartida en donde Antón Guisande destaca ligeramente al ser el único con dos realizaciones —ante el Barco y el Silva—. Además de los mencionados, la lista la completan Jorge Valín, en la jornada inaugural ante el Barco;AdriArmental, Cañizares y Goris, frente al Boiro en Barraña; Charly y Pablo Crespo, ante el Cambados; Mateo Arellano, frente al Céltiga;y Jorge Maceira, al Silva.

Un registro inédito que evidencia el gran potencial ofensivo del equipo santiagués, incomparable con ningún conjunto de la categoría. En términos de goles, el gran rival de la esedé es el Arosa, que, además de sumar 12 tantos, es el segundo club con más goleadores diferentes, con un total de 7. Gabri Palmás, exjugador del Compostela, lidera el ataque arlequinado con tres anotaciones.

El tercer equipo más generoso a la hora de repartir goles es el Atlético Arteixo. El conjunto coruñés registra 7 tantos y 6 realizadores distintos. Casualmente, su máximo artillero también cuenta con pasado picheleiro: Roi Rama. El extremo de 21 años se formó en el juvenil y en el filial blanquiazul, además de disputar cuatro partidos con el primer equipo del Compostela.

Máximos artilleros

Este domingo, a las 18.00 horas, el máximo goleador de la categoría visita el estadio Vero Boquete de San Lázaro. Aday Alcalde, jugador del Lugo B, encabeza la lista de realizadores con 5 tantos.

Al contrario que la esedé, el filial lucense aglutina muchos goles (7) en torno a muy pocos futbolistas, ya que únicamente dos jugadores albivermellos han visto puerta en lo que llevamos de temporada. Además de Alcalde, Ibe Doumbouya ha anotado dos goles.

En el segundo puesto de la clasificación de máximos goleadores volvemos a encontrar a jugadores con cierta relación con el Compos: Mario Constenla (Noia) y Diego Iglesias (Cambados).

En el caso de Mario, la vinculación es obvia ya que vistió la camiseta blanquiazul en la campaña 2021/22. Mientras que Diego abrió su cuenta goleadora en esta campaña con un tremendo golazo ante el Compostela en San Lázaro.