Kravic llega al Obradoiro: «Ayudará a equilibrar el juego interior»

El Monbus Obradoiro ha hecho oficial este viernes el fichaje de Dejan Kravic para reforzar el juego interior de Diego Epifanio. Llega para cubrir la baja para toda la temporada de Goran Huskic, completando la rotación de pívots y resolviendo la incógnita que rondaba en Sar.

Como adelantó EL CORREO GALLEGO, tras la lesión de Huskic el Obra comenzó a rastrear el mercado y se interesó por la situación de Kravic, que se encontraba sin equipo. Tras valorar varios perfiles, se decantaron por el serbio, que ha sido anunciado este viernes y ya ha llegado a Compostela. El interior lucirá el 11.

Epi analizó a Kravic como «un jugador con amplia experiencia internacional, que además conoce bien la categoría tras haberla disputado la pasada temporada. Destaca por su excelente lectura del juego, su capacidad para generar ventajas en las continuaciones de bloqueo y su eficacia en el rebote en ambos aros. Nos ayudará a equilibrar el juego interior y a contar con más recursos en la rotación».

«Valoramos especialmente que su adaptación pueda ser rápida, ya que conoce la ciudad, el club y a varias de las personas que continúan desde su anterior etapa», añadía.

El interior ya completó una parte del reconocimiento médico este mismo viernes en el HM Rosaleda, con el doctor Luis López Barreiro.

Desde Melilla

El Obradoiro recibirá este sábado, a las 18.30 horas, en el Multiusos Fontes do Sar al Melilla Ciudad del Deporte. El técnico rival, Mikel Garitaonandia, consideró que el duelo con los compostelanos es «un enfrentamiento ante un rival de máximo nivel, con jugadores de enorme talento y experiencia en ACB».

«Llegamos con una rotación más sólida que la pasada jornada ante Estudiantes y con la convicción de competir de tú a tú contra cualquiera. Queremos demostrar que somos capaces de competir con cualquier rival de esta liga», finalizaba.