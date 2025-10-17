Secho espera a un Lugo B «con muchos recursos con balón, energía y velocidad»

Nueva prueba para el líder de Tercera RFEF. Este domingo, a las 18.00 horas, la SD Compostela recibe la visita del Lugo B en el estadio Vero Boquete de San Lázaro. El filial albivermello llega en un gran estado de forma al duelo, correspondiente a la séptima jornada del campeonato de liga, tras vencer al Estradense (2-0) en su último compromiso.

El equipo dirigido por Dani Galán cuenta con la plantilla más joven de todo el campeonato —19,3 de edad media—, mezclando a jugadores de proyección formados en la cantera del Lugo con promesas incorporadas desde la base de grandes clubes españoles. Pese a su patente juventud, los rojiblancos ocupan el tercer lugar de la tabla clasificatoria al tiempo que se consolidan como una de las defensas más fiables de toda la liga, con cuatro goles encajados en seis partidos.

Un filial 'de verdad'

Secho Martínez analizó al próximo rival de la esedé, al que definió como «un filial 'de verdad', con energía, velocidad y desparpajo». «Es un filial filial. Su media de edad es baja, porque a veces vemos filiales con algún jugador un poco más veterano para ayudar a desarrollar, pero no es el caso. En Lugo, están haciendo un buen trabajo en la base, así que esperamos a un buen equipo», destacó el técnico sonense.

El entrenador del Compos comparó al cuadro de Galán con el primer equipo de los lucenses, dirigido por Yago Iglesias: «Replican un poco a lo que quiere Yago, pero teniendo en cuenta a los planteamientos anteriores. Ahí han pasado muchos entrenadores y siempre han querido ser un equipo combinativo, pero al mismo tiempo vertical». Una filosofía que se traslada al terreno de juego y se reflecta en la forma de jugar del propio filial. «Es un equipo que tiene recursos con balón, pero que no le importa si tiene que jugarte más directo. Tienen mecanismos bastante instaurados, aunque no deja de tener también jugadores nuevos y estarán en ese proceso», manifestó Secho.

Jorge Valín se duele de su golpe en su costal. / SD Compostela

Para el choque y a falta de un entrenamiento, el preparador picheleiro podrá contar con la totalidad de su plantilla con la excepción de Jorge Valín, que fue descartado por su propio entrenador. «Finalmente fue una contusión. Todo apunta que evidentemente se va a perder este partido y veremos cómo evoluciona para ver si puede llegar a la siguiente semana o no. Dentro del golpe y de lo aparatoso, son noticias positivas porque va a estar disponible relativamente pronto», tranquilizó.

Constante crecimiento

Como ya es costumbre, Secho aprovecha las previas de los partidos para desarrollar su discurso centrado en la constante búsqueda de la mejora. El técnico blanquiazul manifestó que «creo que en los últimos partidos sí hemos mejorado en ciertos matices y detalles, aunque a lo mejor de cara al exterior todavía eso no se manifiesta o no se note tanto», además reconoció que el Compostela «tenía que haber ganado» el partido ante el Gran Peña aunque también lo pudo perder.

«Estamos buscando mejorar continuamente, pero a estas alturas esperar que nosotros dominemos todo y que el rival no nos haga daño es muy difícil. Tenemos que ir adaptándonos también a convivir con nuestra exigencia, tenemos que convivir con ser el Compostela», dijo Secho. El técnico de la esedé animo a la gente a «ser consciente de en qué punto estamos, y creo que toda la ayuda que nos brinden y aporten a los futbolistas juega a favor de nuestro equipo».

Más positiva fue su valoración de la capacidad goleadora de los suyos. Secho se mostró muy satisfecho con la cantidad de jugadores que han conseguido ver puerta en este inicio de liga (10): «Me gusta. Tiene que ser así y estoy seguro que va a seguir siendo así. Y tampoco me gusta que eso de la responsabilidad del gol recaiga sobre los delanteros siempre», concluyó el míster.