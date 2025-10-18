El Obradoiro ejerce de 'grande' para ganar al Melilla

Primer gran triunfo del Monbus Obradoiro en Sar y segunda victoria de la temporada. Los compostelanos vivieron al fin un choque en el que demostraron que son uno de los aspirantes al ascenso, siendo un rodillo ante un Melilla Ciudad del Deporte al que se impusieron por 79-59. La conexión Westermann-Dos Anjos volvió a ser clave y una de las grandes noticias en el Obra, sumando ambos un doble-doble.

El conjunto dirigido por Diego Epifanio afrontaba este duelo con el alivio de haber logrado su primer triunfo en esta Primera FEB ante el Gipuzkoa. Eso sí, se preparaban para este duelo frente al Melilla con el deber de lograr el segundo y estrenarse en Sar, ante un obradoirismo con ganas de celebrar y en la antesala de visitar al Estudiantes, con previo paso por Oviedo en Copa España.

La primera posesión era picheleira y la conexión entre Westermann y Dos Anjos finalizaba con mate del segundo. En la siguiente, el francés clavaba un triple (5-0). Córdoba estrenaba a los suyos tras capturar un rebote y Stumbris ya anotaba con Melilla (5-4). Hacía redonda la secuencia para los visitantes Poirier, con un dos más uno (5-7). Barrueta mantenía su línea de errores y Galán rompía la racha, tras un buen saque de fondo de Dos Anjos, para empatar. Westermann se animaba a postear aprovechando su ventaja de altura, retomando el mando con un gancho (9-7).

El francés estaba en estado de gracia y volvía a aprovechar la conexión con Dos Anjos antes de sentarse (11-7). Uno de los que entraba a pista era Andersson, que percutía desde el triple para doblar al Melilla. Heron desatascaba a los suyos con dos tiros libres y Stilma lo seguía con un triple (14-12). Andersson desaprovechaba lo que hubiera sido una asistencia de Grela y cometía la quinta de los suyos, sumando Stilma uno de sus dos intentos. Mala secuencia de los de Epi, con falta de ataque de Grela, aunque el campo atrás de Díaz les devolvía el balón.

Ambos conjuntos intercambiaban fallos hasta que Quintela rompía para adentro, finalizando solo y repitiendo la fórmula en transición (18-13). Tiempo de Garitaonandia. Regresaban a pista los dos equipos y la buena defensa del Obra se tradujo en el triple de Barrueta. Stumbris lo respondía con un impresionante catch and shoot tras saque lateral, cerrando el primer cuarto con el 21-16.

En el segundo, Poirier no dudaba en tirar y anotar en la cara de un Andersson que se le hacía pequeño. Volvían Westermann y Dos Anjos, repitiendo asistencia del galo para el interior. El francés seguía de dulce y castigaba desde el triple, primero anotando él y luego asistiendo a Barrueta (29-20). García cortaba la racha, también desde el exterior. Los árbitros le concedía una polémica canasta al Melilla, pero Westermann calmaba el ambiente sacando una falta de tiro, sumando solo uno (30-25). Quintela remaba en un mal ataque obradoirista con una buena penetración (32-25).

Era Brito quien ponía los dos dígitos de distancia, al fin, con un triple. Pero rápidamente lo respondía Córdoba (35-28). Con las cinco faltas, Quintela hacía de las suyas y pescaba dos tiros libres, de los que sumaba uno. Brito repetía la hazaña, con antideportiva de por medio que finalmente dejaban solo en falta, anotando la bandeja en transición y el adicional (39-28). Al que no se la perdonaron fue a Quintela, mientras Garitaonandia pedía tiempo. Heron anotaba uno y Stilma reducía con un triple a un solo dígito la distancia (39-32). Pedía tiempo Epi para cocinar la última jugada. Pero no salía y llegaba el descanso.

Se reanudaba el duelo con errores de los dos equipos, hasta que, como no, Westermann encontraba en un pase bombeado a Dos Anjos bajo el aro. Heron anotaría de tres, pero Barcello pagaba con la misma moneda (44-35). Mantenía el festival de tres García, pero Dos Anjos pasaba a los mates y Westermann lo seguía con una bomba de dos (48-38). El francés llegaba a 11 puntos y alcanzaba las 8 asistencias con un gran pase a Dos Anjos, que llegaba a 12 puntos. Tiempo visitante.

Dos Anjos regresaba con rebote ofensivo y gancho, siendo un monstruo para sus rivales (52-38). Cogía otros dos en defensa y acudía al tiro libre, anotando uno. Barcello ponía una bandeja bien asistida por Westermann. Barrueta y el base galo no se ponían de acuerdo en la transición, pero Etxeguren finalizaba tras rebote. El alero cubano, de tres, finiquitaba la racha antes del tiempo de Garitaonandia (60-38).

Pero no había solución. La defensa volvía a alimentar el ataque y Galán machacaba, sacando un dos más uno efectivo. Los de Epi estaban siendo un muro defensivo, con Etxeguren imponiéndose con un tapón. Heron, desde el tiro libre, lograba dar un respiro a los suyos (63-41). Pero los de Garitaonandia seguían fuera del duelo, pese a que el Obra no estaba eligiendo bien sus tiros. Final del tercer cuarto con el 63-41.

Último acto y solo les tocaba defender la ventaja a los de Epi. Galán entraba con un buen triple abierto. Poirier anotaba para los visitantes, pero Brito golpeaba con otro triple (69-43). Etxeguren terminaba expulsado. Rebote y canasta de Dos Anjos, con el Obra asomándose al +30 (71-43). Los de Epi llegaban a las cinco faltas y Díaz no erraba, pero la remontada parecía ya imposible. Dos Anjos llegaba al doble-doble capturando un rebote de su propio tiro (17 puntos y 10 rebotes). El Melilla trataba de acercarse, pero el Obra se permitía ejecutar con tranquilidad y responder. Poco más dejaba el encuentro, siendo lo único detacable que Westermann también llegaba la doble-doble (11 puntos y 10 asistencias) y que el canterano Díaz saltó a pista. El choque se cerró con el 79-59.

Ficha técnica:

Obradoiro 79: Westermann (11), Barcello (6), Barrueta (12), Galán (12) y Dos Anjos (17) -cinco inicial-. Andersson (3), Grela, Etxeguren (2), Brito (9), Quintela (7), Kravic (-) y Rodrigo Díaz (0).

Melilla 59: Córdoba (7), García (6), Heron (18), Stumbris (8) y Poirier (9) -cinco inicial-. Godspower (0), Peno (0), Krutous (0), Debaut (0), Díaz (4) y Stilma (7).