La Peña Fonte Sequelo, 25 años de pura pasión blanquiazul

Temporada especial para la Peña compostelanista Fonte Sequelo que celebra su 25º aniversario. Un cuarto de siglo de pura pasión y dedicación por su equipo, la SD Compostela. Con motivo de una cifra tan redonda, la peña celebró en el día de ayer un acto conmemorativo en el palco del estadio Vero Boquete de San Lázaro.

La ‘fiesta de cumpleaños’ contó con la presencia de Pilar Lueiro, concelleira de Deportes del Concello de Santiago; Miguel Fernández, gerente del club; y los capitanes de la primera plantilla. En el evento, los diferentes miembros de la peña disfrutaron de una velada marcada por la emoción y la nostalgia de aquellos que han disfrutado tanto junto a su equipo y en compañía de los suyos.

La Peña Fonte Sequelo, en el estadio de San Lázaro durante un partido del Compos. / Archivo

La Peña Fonte Sequelo se creó en el año 2000, después de la desaparición de la Peña Mesón San Caetano. Entonces varios de sus componentes volvieron a reunirse bajo el paraguas del pub Fonte Sequelo, con sede en el casco histórico compostelano, y que dio nombre al grupo. 25 años después, la peña mantiene su pasión y compromiso por el club.

Un sentimiento incasable y siempre fiel al Compos, independientemente de la categoría y de la situación deportiva. El sonido de sus clásicos bombos y panderetas es historia viva del compostelanismo.