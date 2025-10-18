FÚTBOL
La Peña Fonte Sequelo, 25 años de pura pasión blanquiazul
San Lázaro acogió este viernes un acto conmemorativo en honor al aniversario del grupo
Temporada especial para la Peña compostelanista Fonte Sequelo que celebra su 25º aniversario. Un cuarto de siglo de pura pasión y dedicación por su equipo, la SD Compostela. Con motivo de una cifra tan redonda, la peña celebró en el día de ayer un acto conmemorativo en el palco del estadio Vero Boquete de San Lázaro.
La ‘fiesta de cumpleaños’ contó con la presencia de Pilar Lueiro, concelleira de Deportes del Concello de Santiago; Miguel Fernández, gerente del club; y los capitanes de la primera plantilla. En el evento, los diferentes miembros de la peña disfrutaron de una velada marcada por la emoción y la nostalgia de aquellos que han disfrutado tanto junto a su equipo y en compañía de los suyos.
La Peña Fonte Sequelo se creó en el año 2000, después de la desaparición de la Peña Mesón San Caetano. Entonces varios de sus componentes volvieron a reunirse bajo el paraguas del pub Fonte Sequelo, con sede en el casco histórico compostelano, y que dio nombre al grupo. 25 años después, la peña mantiene su pasión y compromiso por el club.
Un sentimiento incasable y siempre fiel al Compos, independientemente de la categoría y de la situación deportiva. El sonido de sus clásicos bombos y panderetas es historia viva del compostelanismo.
- El verano prolongado en Galicia tiene los días contados: así va a cambiar el tiempo este fin de semana
- Muere el empresario Paco Gómez, del grupo F. Gómez y Cía y vinculado a la mina de Touro
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- La Xunta decretará de nuevo la emergencia cinegética contra el jabalí pese a la oposición de los cazadores: «No es el momento»
- Vueling conecta Santiago con los principales mercadillos navideños de Europa desde 25 euros
- Susto en Santiago: arde un coche de alta gama mientras circulaba por Conxo
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Entre cebras, osos y capibaras: así es el 'Cabárceno gallego' que conquista redes sociales, a hora y media de Santiago