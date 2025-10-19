El campeón del mundo José Antonio Rueda impone su ley y suma diez victorias en 2025

El campeón del mundo, el español José Antonio Rueda (KTM), impuso su ley en el Gran Premio de Australia de Moto3 que se ha disputado en el circuito de Phillip Island para conseguir la que es su décima victoria de la temporada, a pesar de la rivalidad que mantuvo durante toda la carrera con el australiano Joel Kelso (KTM).

Kelso fue el líder inicial de la prueba, pero Rueda esperó el mejor momento para superarlo e imponer un ritmo que le permitió mantener una cierta ventaja respecto a su oponente hasta ver la bandera de cuadros.

El autor de la 'pole position' e ídolo de la afición local, Joel Kelso, partió desde tan privilegiada posición con un único objetivo, ser el primer australiano que gana en Moto3 desde que lo hiciera por última vez Jack Miller en 2014.

Kelso partió raudo y veloz nada más apagarse el semáforo, llevándose tras su estela al ya campeón del mundo, el español José Antonio Rueda (KTM), con el japonés Taiyo Furusato (Honda) en la tercera plaza.

Pero, además de a sus rivales, los pilotos de Moto3 tuvieron que enfrentarse a otro rival de gran relevancia, el viento, que en algunos puntos del trazado australiano soplaba a más de 50 km/h.

Joel Kelso no quiso arriesgar en lo más mínimo a que fuese una carrera en grupo y desde el giro inicial imprimió un ritmo muy fuerte para intentar romper el grupo principal, pero el líder y campeón, José Antonio Rueda, muy atento, se marchó tras su estela, dejando más atrás al grupo principal, encabezado por el español Adrián Fernández (Honda).

En la tercera vuelta de las 21 a las que estaba programada la prueba de Moto3, Rueda ya había logrado 'engancharse' a la moto de Kelso, con 1,2 segundos de ventaja sobre el grupo de Fernández, en el que el también local Jakob Roulstone (KTM), apretaba con fuerza en busca de una posición de podio, pero ese ímpetu le hizo acabar por los suelos en ese mismo giro.

Poco después el que perdía el contacto con el grupo de cabeza, pero al menos conseguía evitar la caída al salirse de la pista en la última curva del circuito, era el español Ángel Piqueras (KTM), que regresó sobre el asfalto en la vigésimo tercera posición.

Kelso y Carpe, merced en parte a los incidentes que se produjeron en el grupo perseguidor, lograron abrir una brecha de más de tres segundos en apenas cinco vueltas, con Álvaro Carpe (KTM) liderando al grupo perseguidor de ocho pilotos, en el que también estaban Adrián Fernández, Taiyo Furusato, Máximo Quiles (KTM), Luca Lunetta (Honda), Joel Esteban (KTM), Matteo Bertelle (KTM) y Marco Morelli (Honda).

Al principio de la sexta vuelta de carrera José Antonio Rueda decidió pasar al ataque y superó a Joel Kelso, con el mejor ritmo de la carrera y casi cuatro segundos de ventaja sobre sus perseguidores.

En la novena vuelta, la ventaja del dúo de cabeza, muy superior a todos sus rivales, ya era de 5,5 segundos sobre el octeto perseguidor, al que intentaba llegar el también español David Almansa (Honda), después de cumplir con la sanción de 'vuelta larga' que le impuso Dirección de Carrera por causar la caída de un rival durante el anterior Gran Premio de Indonesia, en el circuito de Mandalika.

José Antonio Rueda se mantuvo firme en el liderato de la carrera, pero también Joel Kelso tras su rebufo, por lo que todo el interés de la prueba se traslado a los 'hachazos' que en el grupo perseguidor se prodigaron todos sus integrantes.

Hubo multitud de adelantamientos al límite y un cambio entre sus protagonistas, pues David Almansa consiguió alcanzarlos casi al mismo tiempo que el argentino de origen español Marco Morelli, perdía fuelle y se quedaba rezagado del mismo.

Rueda lo intentó, pero no pudo despegarse de Kelso, que buscaba esa ansiada victoria 'en casa', que sería la primera de la temporada, y en el decimosexto giro contaban ya con una ventaja de más de diez segundos.

En el grupo perseguidor, Álvaro Carpe logró unos metros de ventaja gracias a los adelantamientos que se iban prodigando por detrás sus rivales y que hicieron que el debutante español lograse consolidar en cierta medida la diferencias.

Con Máximo Quiles al frente del grupo perseguidor, el también 'rookie' de la temporada intentó neutralizar la ventaja de Carpe estirando mucho el septeto, sin que por ello lograse alcanzarlo antes de ver la bandera de cuadros.

Por delante, José Antonio Rueda logro mantener las distancias con Joel Kelso para sumar la décima victoria de la temporada, con Álvaro Carpe en el tercer peldaño del podio, con apenas 58 milésimas de segundo sobre un Joel Esteban (KTM), que brilló en los metros finales de carrera y que le arrebató la cuarta plaza a su compañero de equipo, Máximo Quiles.