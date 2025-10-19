Diego Mallou: «La Pedestre une al colegio, a las familias y a los alumnos»

Enamorado del deporte desde bien pequeño, Diego Mallou lleva la Pedestre en la sangre. Nieto e hijo de creadores de la carrera, actualmente mantiene esta tradición desde el Colegio La Salle, donde imparte clases de Educación Física y gestiona la participación de más de 200 niños en el evento. El profesor recuerda con especial nostalgia y cariño aquellas noches en las que echaba una mano a su padre en la víspera de la carrera al tiempo que insta a sus alumnos a sumarse a la emblemática experiencia. El próximo domingo 26 de octubre, al igual que hace más de 25 años, Diego volverá a recorrer las calles de Santiago con la misma ilusión de antaño.

¿Quién es Diego Mallou?

Soy profesor de Educación Física en el Colegio La Salle. Además, este año, junto con otro compañero, somos los encargados de organizar a los niños para que vayan a la Carrera Pedestre. Desde pequeñito he corrido, por lo que para mí es una alegría poder presentarle la carrera a los niños para que puedan hacer deporte por la ciudad en un día tan especial

¿Tiene alguna vinculación especial con la carrera?

La verdad es que sí. Desde que mi abuelo y mi padre participaban en la organización de la carrera, hasta que yo la corrí desde pequeño y junto con toda mi familia. Mi abuelo y mi padre fueron grandes defensores de esta carrera y apostaron mucho por ella para que saliera adelante.

Desde muy joven ha convivido con la Pedestre, ¿guarda alguna anécdota de aquellos años?

Recuerdo mucho ir de pequeñito por la noche, junto a mi padre al Obradoiro. Yo le ayudaba a colocar vallas y solía llevarle algo de cenar.

Para el colegio, ¿qué significa participar en un evento así?

Son muchos años los que lleva el colegio participando en la carrera, ya que es una tradición de la ciudad. Creemos que es importante acercar el colegio y los niños a esa cultura de deporte que tenemos en Santiago y ayudarles a formar parte de un evento tan importante y tan bonito como lo es la Pedestre.

¿Qué importancia tiene la carrera, como evento que promueve el deporte y sus valores, para el centro y la educación de los alumnos?

Es muy importante. Los valores del deporte son unos valores muy sanos, unos valores de esfuerzo, de sacrificio, de compañerismo… Y todo lo que sea mejorar y crecer como personas siempre es algo muy positivo.

Para esta edición, ¿cuántos alumnos del Colegio La Salle participarán?

Por ahora se han inscrito más de 200 niños y niñas. Empiezan a participar desde 5º de primaria hasta 2º de bachillerato.

¿Cómo se gestiona la inscripción de tantos niños y niñas?

Al principio era más caótico. Ahora con las nuevas tecnologías se hace todo más fácil. A partir de formularios de Google o de otras herramientas, las familias pueden facilitar los datos necesarios para la inscripción de una forma más rápida y eso nos ayuda mucho. También es muy gratificante que todos los compañeros del colegio, ya estén dentro de la organización de la carrera como no, aporten y ayuden a que los chavales se motiven y participen en la Pedestre.

La carrera requiere de la implicación tanto del centro, como de las familias y de los propios niños y niñas. ¿Ayuda a reforzar el sentimiento de comunidad dentro del colegio?

Efectivamente. El día de la carrera ves a todas las familias por las calles aplaudiendo y animando a los niños. Tenemos un grupo de profesores que sale a correr la carrera de adultos. Otros estamos con los niños, ayudándoles y guiándoles. Y la Pedestre ayuda como ningún otro evento a estrechar lazos entre familias, alumnos y profesores.

¿Cómo afrontan la prueba los alumnos?

Con muchas ganas. Al ser en su ciudad, saben que van a salir por las calles de Santiago, con toda la gente animándoles y siempre lo afrontan con un plus. Y aun por encima, que puedan correrlo con sus amigos del colegio y de toda la vida, hace que lo lleven de una forma más divertida y más alegre.

Y por último, ¿le veremos de corto este año para competir?

Estaré de corto, pero para ayudar a los niños, que no nos da tiempo a correr la distancia de los mayores y luego estar con ellos.