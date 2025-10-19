María Herrera cuadra el círculo y se corona campeona del mundo en Jerez

El año pasado se le escapó de las manos en el último momento, pero ya avisó al principio de esta segunda temporada del Mundial Femenino de Velocidad (WorldWCR) que este iba a ser su año. La piloto toledana María Herrera se ha proclamado este domingo campeona del mundo en la última cita del calendario en Jerez. Con un total de 245 puntos, cinco más que la subcampeona Beatriz Neila, herrera ha puesto el broche de oro a una temporada en la que ha conseguido seis victorias y 10 podios.

Y es que, tras quedar subcampeona en 2024 por detrás de Ana Carrasco, este año Herrera tan solo ha quedado fuera del podio en dos ocasiones. “Es una sensación increíble, aunque me habría gustado terminar la carrera de forma más cómoda. Esperaba ir más rápida, pero Bea me cerraba las puertas y el grupo era demasiado grande para mí. He intentado gestionar la posición para luchar, pero casi me he caído varias veces con ellas. Estoy muy feliz por haber terminado y poder decir que soy Campeona del Mundo. Mi equipo se lo merece", afirmó la piloto tras la segunda carrera del fin de semana.

El salto cualitativo de Neila

Herrera ha conseguido numerosos éxitos a lo largo de su carrera, y WorldWCR se suma ahora a su lista. Logró tres victorias en el entonces FIM CEV Repsol, ahora JuniorGP, en 2013 y 2014, incluyendo una famosa victoria en Jerez tras una intensa batalla con el Campeón del Mundo de MotoGP 2021, Fabio Quartararo, a quien batió por solo 11 milésimas. También compitió en WorldSSP300, sumando puntos en cinco de sus ocho carreras, y en WorldSSP, donde luchó por entrar en la zona de puntos. En MotoE también ha sido una habitual en los puntos, con su mejor resultado siendo un cuarto puesto en Le Mans esta temporada.

"El año pasado pusimos mucho esfuerzo en la primera temporada. Esto es más que un título, es el resultado de todo el trabajo de mi equipo, tanto este año como el anterior, y también de mi familia. Hoy la suerte ha estado de mi lado. Ha sido un año increíble. Bea ha sido muy rápida y estoy orgullosa de haber terminado y disfrutado tanto de esta temporada”, añadió Herrera. Neila, que ha terminado el campeonato a solo cinco puntos de la campeona tras dar un salto cualitativo enorme en 2025 y haber subido al podio en todas las carreras del año, con cuatro victorias y dos poles, una mejora impresionante respecto a 2024, cuando no logró ninguna victoria.