Adán celebra las bodas de plata de su triunfo en Santiago

La Carreira Pedestre de Santiago celebrará el domingo, 26 de octubre, su edición número 46. Después de tantos años son numerosísimas las anécdotas vividas en la prueba atlética compostelana y las gestas se cuentan por cientos. Porque cada uno tiene sus límites y sus objetivos y lo que para alguien puede parecer poca cosa para otro es una gran hazaña, sobre todo al tratarse de una competición de carácter popular que sabe compaginar muy bien la presencia de aficionados con la de grandes campeones y deportistas olímpicos.

Fátima Paz entrando en la praza do Obradoiro, en la Carreira Pedestre de 1990. | ECG

Uno de esos excelentes deportistas que pisó las calles santiaguesas vestido de corto fue el vigués José Carlos Adán. Participó en los Juegos de Barcelona, fue hasta 32 veces internacional con la selección española y se proclamó campeón de España de cross en 1994, además de ser tercero en la Copa de Europa Superliga Roma, sexto en la final de 5.000 metros del Campeonato de Europa disputado en Helsinki 1994, y contar con grandes actuaciones en el Europeo de Cross en el que fue cuarto en Alwick 1994, sexto en Malmöe 2000 y séptimo en Thun 2001.

El atleta olívico siempre disfrutó de la carrera de Santiago. Y muchas veces lo hizo acompañado de su gran amigo Alejandro Gómez, ganador dos veces en la plaza do Obradoiro y que nos dejó prematuramente en enero de 2021.

Carlos Adán también saboreó las mieles del triunfo en la meta que todo peregrino ansía alcanzar. Consiguió su primera victoria en la plaza do Obradoiro en el año 1986 y repetiría en el 2000, hace ahora 25 años. No fue fácil aquel triunfo.

El atleta olivico fue uno de los cuatro protagonistas de aquel 29 de octubre. En un domingo otoñal y sin lluvia la veterana atleta compostelana Rosa Gesto daba el pistoletazo de salida.

Ya desde los primeros compases de la carrera Adán destacó junto con José Antonio Ramallo, el keniata Wilson Timbili y el tanzano Simon Awe. Fueron los grandes dominadores de la prueba de principio a fin, sin tener que preocuparse de los atletas que venían por detrás en ningún momento.

Antes de llegar a San Lorenzo, el otro gallego, Ramallo, que no iba fino, se fue quedando poco a poco. En apenas unos minutos ya perdía sesenta metros con respecto a sus compañeros y nunca conseguiría ya remontar esa distancia.

Se quedaba solo el olímpico vigués con los dos africanos. En el horizonte estaba la cuesta de Vite. Adán la tenía en su mente. Ya la conocía. Partía con ventaja ya que sus rivales no sabían de la dureza del gran escollo de la carrera, pero los atletas africanos cuentan con una fuerza poco común en este tipo de carreras y en las pruebas de fondo. Salen con un único objetivo, el de alcanzar la meta en el menor tiempo posible. Y para ello les da igual que el terreno se incline cuesta arriba o cuesta abajo.

Adán soltó primero al keniata y después impuso un ritmo fuerte, frenético, que no conseguía despegar al tanzano Awe, que se pegó al vigués como si fuera su sombra.

Fue en la misma llegada a la plaza do Obradoiro cuando Carlos Adán tuvo que utilizar todas las fuerzas que tenía reservadas para poder levantar los brazos en la línea de meta que cruzó un segundo antes que su gran rival del día.

José Antonio Ramallo no podría defender su cuarta plaza y fue superado por el lucense Alberto Álvarez, que había ganado la edición anterior.

UNA MUY EMOTIVA CARRERA FEMENINA CON SORPRESA. Una de las grandes anécdotas de esa edición del año 2000, e incluso de los 47 años de historia de la prueba atlética compostelana, fue la protagonizada por Fátima Paz –nacida en Celanova aunque residente en Santiago desde que tiene diez años– y la compostelana Esther Pedrosa. La prueba femenina fue bonita y muy emotiva.

Corría el año 1978 cuando se celebraba la primera edición de la Carreira Pedestre Popular de Santiago. Fátima Paz y Esther Pedrosa se jugaron a suertes, cuando solo tenían 14 años, quien iba a ser primera y quien segunda. El palmarés de la prueba lo estrenaría Fátima, aunque Esther con el tiempo puntualizaría que no fue exactamente por sorteo sino que su compañera y amiga había sido más fuerte.

En la edición del año 2000, nada más y nada menos que 22 años después de aquella primera carrera se repitieron los mismos puestos sin echarlo a suertes. Fátima Paz lograba una gran gesta ya que repetir el triunfo después de tanto tiempo no está al alcance de casi nadie. Es, sin duda, una de las grandes heroínas de la Carreira Pedestre Popular de Santiago.

Esta celanovense de cuna y santiaguesa de corazón puede presumir de algunos logros importantes a lo largo de su carrera como mediofondista ya que ganó una medalla de plata y otra de bronce en los Campeonatos de España de 1984 y 1987 y recibió la llamada de la selección española en cuatro ocasiones, una de ellas para competir en el santiagués estadio de la Residencia –en el campus sur–en un cuadrangular contra Finlandia, Portugal y Galicia.

Fátima Paz siempre reconoció que la carrera de Santiago es especial para ella, sobre todo cuando entra en la zona monumental, en donde el público se agolpa para animar a los atletas, y cuando entra en la Praza do Obradoiro. Fátima Paz sabe que su nombre siempre estará ligado a la historia de la carrera santiaguesa.

Como también lo estará el de Esther Pedrosa, segunda en esa edición y ganadora en el año 1990. Y es que la que años después sería la concejala de Deportes es, sin lugar a dudas, la mejor atleta santiaguesa de todos los tiempos.