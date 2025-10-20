Alavés 0-0 Valencia
El Alavés domina pero deja con vida al Valencia
EFE
Vitoria
El Deportivo Alavés completó este lunes un monólogo sin premio ante el Valencia en el cierre de la novena jornada de LaLiga EA Sports, que acabó con empate a cero, a pesar de que los vascos jugaron prácticamente todo el partido en campo contrario, pero se encontraron con Julen Aguirrezabala y el poste del portero del equipo visitante.
