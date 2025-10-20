Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alavés 0-0 Valencia

El Alavés domina pero deja con vida al Valencia

Una imagen del Alavés-Valencia.

Una imagen del Alavés-Valencia. / EP

EFE

Vitoria

El Deportivo Alavés completó este lunes un monólogo sin premio ante el Valencia en el cierre de la novena jornada de LaLiga EA Sports, que acabó con empate a cero, a pesar de que los vascos jugaron prácticamente todo el partido en campo contrario, pero se encontraron con Julen Aguirrezabala y el poste del portero del equipo visitante.

