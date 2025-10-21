Epi, sobre el gesto de Barrueta: “Tenemos que ir todos en la misma dirección”

El Monbus Obradoiro visita este miércoles (19.00 horas) al Alimerka Oviedo para disputar la primera ronda de la Copa de España de Baloncesto. Diego Epifanio aprovechó la rueda de prensa previa para mandar un mensaje de unidad a todo el obradoirismo después de la polémica generada en torno a Yunio Barrueta, que mandó callar a un sector de la grada del Multiusos do Sar.

Durante el último partido de liga frente al Melilla, la afición mostró su descontento con la elección de tiro del jugador Yunio Barrueta, que fue pitado al fallar un triple en contraataque. La respuesta del tirador llegó minutos después al anotar un tiro desde la esquina, dándose vuelta hacia la grada y realizando un gesto de silencio. Esta situación generó cierta polémica entre la afición picheleira, que no entendió la celebración de su jugador.

Sobre el tema, Epi reconoció que “hemos hablado con Yunio” y que “no va a volver a pasar”. El técnico hizo hincapié en la necesidad de guardar respeto por los aficionados y los patrocinadores “porque somos la imagen de un club y eso está fuera de todo lugar”.

Epi también quiso salir en defensa de Barrueta: “La reacción se dio por algo. Fue para ver si algunas personas de la grada, que dieron su opinión y que evidentemente pueden decir lo que crean, nos podían ayudar porque realmente lo necesitábamos. Tenemos que ir en la misma direccíón, tanto staff como jugadores, porque nuestra mejor versión llegará antes si trabajamos juntos”.

Yunio Barrueta afeó a la grada que silbaran su fallo en la línea de tres / ACB

El entrenador del cuadro picheleiro comentó que el jugador se acercó a esa esquina concreta de la grada una vez terminado el partido para explicarles el porqué de su celebración. Epi reconoció escuchar “un murmullo” durante un momento concreto del encuentro (el del tiro fallado por Barrueta) y pidió “un poco de paciencia y tranquilidad”, que es lo que necesita el proyecto.

El técnico solicitó mayor positivismo en el entorno: “Puede que mañana perdamos y no se acaba el mundo. Puede que mañana ganemos y no vamos a ser el mejor equipo de la liga, porque es imposible, ya que no hemos tenido ni las armas, ni los mecanismos, ni el tiempo suficiente para llegar a serlo. Nosotros vivimos dentro de una exigencia desde fuera del proyecto y una autoexigencia que es perfecto, pero no vamos a conseguir salir de aquí si todo está mal”.

Para zanjar la polémica, Epi aclaró que al día siguiente del incidente habló con el jugador: “Hablamos con Yunio y está todo controlado. Nos explicó la situación. No quiero que esta respuesta suene como excusa, ya que los pilares que debe tener el club tienen que ser el del respeto a la entidad, a los profesionales que defendemos el escudo, a nuestro consejo de administración, a nuestros patrocinadores y a nuestros aficionados. Nos guste o no lo que nos digan. Tenemos que tener clarísimo ese respeto al escudo. Vamos a hacer todo lo posible para que no se vuelva a repetir”.

De todas formas, el preparador obradoirista destacó la gran emoción que se respira en Sar. “Entiendo la ilusión que hay porque se palpa, sobre todo en los finales de partido que siempre se quedan chavales para ver a sus jugadores. Tanto ante el Melilla como frente a Cantabria, que perdimos. Hay un germen que es muy bueno y vamos a ver si somos capaces entre todos de potenciar eso”, comentó.