Grandes promesas del tenis internacional competirán en el Torneo Cadete de Sanxenxo

Tras el éxito conseguido con la celebración del ITF Juniors durante el pasado mes de septiembre, La Cultural, fiel a su calendario de alto nivel deportivo, arranca este martes con el 17º Torneo Internacional Cadete - Fuente Liviana, una cita con las promesas del tenis mundial que estos días se medirán en las pistas de GreenSet y en las cubiertas de tierra batida, con 11 países confirmados y la presencia de una buena representación, tanto en categoría masculina como femenina, comenzando con los partidos de primera ronda, en Dobles e Individuales.

Más de medio centenar de jóvenes tenistas se medirán estos días en las pistas de la localidad pontevedresa, en un evento distinguido con un Grado 2 por la International Tennis Federation (ITF), en la búsqueda de su ascenso en el ranking mundial que les da acceso a torneos de mayor nivel.

Partido entre Ruibal y Talín contra Gonçalves y Strecht. / Juan Caballero

Repiten presencia los finalistas de dobles de la pasada edición, el ferrolano Ramón Talín Maiz y el coruñés Pedro Antón Ruibal, así como el también herculino Jorge Álvarez Mosteiro, en un torneo con buena presencia gallega, tanto en categoría masculina como femenina.

Debido al importante volumen de partidos, la hora de comienzo este martes será a partir de las 8 de mañana, con todas las pistas llenas. El acceso es libre y gratuito, hasta completar aforo. Un evento que promueve el deporte base y acoge a las mejores promesas del panorama internacional.