Athletic Club 3-1 Qarabag
El Athletic remonta ante el Qarabag para sumar su primera victoria en Champions
Dos goles de Guruzeta y otro de Navarro sirven a los de Valverde para sumar los primeros tres puntos en la competición
EFE
El Athletic Club ha derrotado por 3-1 al Qarabag en San Mamés tras remontar al equipo azerbaiyano con dos goles de Gorka Guruzeta y otro de Robert Navarro y ha conseguido su primera victoria en la presente edición de la Liga de Campeones.
El caboverdiano Leandro Andrade adelantó al Qarabag a los 50 segundos de juego tras un grave error de Aymeric Laporte y en el 40 Guruzeta recibió un excelente pase en profundidad de Mikel Jauregizar que aprovechó para encarar y batir con calidad a Kochalski.
En el 70 Navarro, que acababa de sustituir a un Nico Williams despedido con silbidos por algunos aficionados rojiblancos, puso el 2-1 con un gran derechazo desde la frontal que superó al meta polaco del Qarabag. En el 88 Guruzeta firmó el 3-1 definitivo con un tiro muy ajustado al palo prácticamente desde el mismo lugar en el que disparó Navarro.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Muere el periodista José Manuel Orriols, una de las caras más emblemáticas de la TVG
- Restablecida la circulación de trenes entre Santiago y A Coruña tras interrumpirse por un cuerpo en la vía
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- El investigador de la USC Jorge Mira, sobre los beneficios del cambio horario para la rutina: 'El reloj no conoce estaciones
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- Las autovías de A Estrada y Costa da Morte se llevan el 31% de la inversión