El Athletic remonta ante el Qarabag para sumar su primera victoria en Champions

El Athletic Club ha derrotado por 3-1 al Qarabag en San Mamés tras remontar al equipo azerbaiyano con dos goles de Gorka Guruzeta y otro de Robert Navarro y ha conseguido su primera victoria en la presente edición de la Liga de Campeones.

El caboverdiano Leandro Andrade adelantó al Qarabag a los 50 segundos de juego tras un grave error de Aymeric Laporte y en el 40 Guruzeta recibió un excelente pase en profundidad de Mikel Jauregizar que aprovechó para encarar y batir con calidad a Kochalski.

En el 70 Navarro, que acababa de sustituir a un Nico Williams despedido con silbidos por algunos aficionados rojiblancos, puso el 2-1 con un gran derechazo desde la frontal que superó al meta polaco del Qarabag. En el 88 Guruzeta firmó el 3-1 definitivo con un tiro muy ajustado al palo prácticamente desde el mismo lugar en el que disparó Navarro.