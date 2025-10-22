Cubarsí, de cara al Clásico: "Hemos de retocar cuatro cositas y eso es todo"

Pau Cubarsí da las gracias cuando le hacen una pregunta. A veces lo sustituye con unas buenas tardes. Responde con suavidad y elegancia, con una entonación particular, sin perder la fluidez, como si supiera de antemano las preguntas y las respuestas. Su talante es educado y afable, y da la impresión de tener aversión a la confrontación y el conflicto. En resumidas cuentas, no parecen las características deseables para un defensa central. Demasiado buen tipo. Pero ya se sabe que su oficio ha cambiado y él es tan aseado en el campo como lo es sentado en un taburete en una rueda de prensa. No obstante, el domingo comparece frente a Vinicius y sus artes dudosas en el Santiago Bernabéu. Primer clásico de la temporada. Da para empezar a hablar de ello.

Pau Cubrasí y Felipe Fernández de Aramburu, en la presentación del patrocinio de Uber. / Zowy Voeten / EPC

Cubarsí se medirá en principio más a Kylian Mbappéque a Vinicius. Mbappé viene oficiando un estupendo inicio de curso. Vinicius está sobresaliendo más por sus fingimientos. El defensa catalán no mostró asomo de temor. Prefirió mirar hacia sus adentros. "Todo el mundo sabe de su capacidad", dijo en alusión al francés. "Hemos de estar muy atentos a él y los demás, porque son jugadores de nivel mundial. Debemos retocar cuatro cosas que ya hicimos en el ultimo partido y eso es todo. Tenemos que pararlos lo mejor posible pero sobre todo fijarnos en nosotros", dijo en la presentación del patrocinio de Uber con el FC Barcelona.

Varios retoques

Cubarsí insistió en el argumento de que el equipo, el azulgrana, debe "tocar tres o cuatro cositas", sin precisar cuáles son. Si las pusieron en práctica ante el Olympiacos, no se notó mucho. Mejor resultado que juego, pero la goleada ha animado al grupo, por lo que transmitió. "Veníamos de una dinámica no muy buena, pero seguro que la victoria nos ayudará. Necesitabamos ganar tras el partido del PSG. El equipo salió con buena mentalidad, con muy buen ritmo y con la calidad que tenemos arriba pudimos marcar rapido y sacar adelante el partido".

Cubarsí se queja ante la presencia de De Jong, el domingo en el Pizjuán. / Ap

El Barça derrotó al Madrid en los cuatro partidos oficiales de la pasada campaña. En uno de ellos logró que el equipo blanco cayera en 12 ocasiones en fuera de juego, una faceta que este año parece menos engrasada. No cree Cubarsí que se vaya a repetir en el encuentro del domingo. "Hemos de estar atentos a sus picadas, que es lo que nos puede hacer daño", alertó. Y desdeñó la conversación sobre la condición de favorito. "El favoritismo no se nota desde dentro".

Central derecho

Cubarsí, que aún no ha jugado en el Camp Nou, confesó que prefiere jugar de central derecho en lugar del izquierdo -"no tengo preferencia, pero quizá la derecha, pero juego donde haga falta para ayudar al equipo"- y por supuesto que le da igual tener al lado a Eric Garcia que Ronald Araujo. Si pudo generar alguna controversia interna fue con su sinceridad sobre la cancelación del partido en Miami ante el Villarreal.

"Es un tema que ha generado muchas noticias esta semana y todos los equipos estábamos en contra de ir fuera, porque la Liga se tiene que jugar aquí, pero es decisión de LaLiga y de los clubs y como futbolista no podemos entrar demasiado", dijo. Pero entró. Y no siguiendo la política argumental del club, precisamente. Se alineó con Frenkie de Jong. Demasiada franqueza.