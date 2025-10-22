La Deputación de A Coruña invertirá 850.000 euros en San Lázaro

La Deputación de A Coruña llevará al pleno de este mes de octubre la aprobación de una inversión de 850.000 euros destinado a la rehabilitación del estadio municipal Verónica Boquete de San Lázaro, en San La aportación provincial cubrirá el 65,7 % del presupuesto total, que asciende a 1.292.790 euros, en virtud del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santiago.

El presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, destacó que el proyecto manifiesta el compromiso adquirido con la ciudad y con su club de fútbol. «Al igual que hicimos en Riazor en A Coruña y en la Malata en Ferrol, la Deputación colaborará en la financiación de las obras de mejora del estadio compostelano, una infraestructura de referencia para el deporte gallego que precisa actualización y mantenimiento», señaló el presidente, que visitará el recinto en las próximas semanas acompañado de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

Estadio Verónica Boquete de San Lázaro. / Cedida

El proyecto de las obras para el estadio compostelano recoge la aplicación de las medidas correctoras del estudio integral de patologías del estadio, que tiene una capacidad para 13.000 espectadores y cuenta con un aparcamiento para 2.000 vehículos.

Las actuaciones previstas incluyen la reparación integral de las fachadas, cubiertas y soportales, así como diversas mejoras interiores. En concreto, el plan contempla la limpieza, pintado y sellado de juntas en las fachadas con revestimientos elásticos y masillas especiales, y el relevo de la carpintería de muro cortina en la Puerta 1. También se prevé una mejora integral de la cubierta del estadio.

Interior del estadio de San Lázaro. / Antonio Hernández

El proyecto contempla un plazo total de ejecución de cuatro meses, divididos en cuatro sectores de obra que abarcan la totalidad del perímetro del estadio. Cada sector comprenderá un mes de trabajo, coordinado para minimizar el impacto sobre la actividad deportiva y el tráfico de la zona.

Formoso destacó que esta nueva aportación «es un ejemplo más de la colaboración institucional de la Diputación de A Coruña con los ayuntamientos de la provincia para mejorar sus infraestructuras deportivas, favorecer la práctica del deporte y poner en valor espacios emblemáticos que son también parte del patrimonio colectivo de la ciudadanía».