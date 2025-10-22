El Obradoiro vence en Oviedo y se cuela en los octavos de la Copa de España

El Monbus Obradoiro se clasificó para los octavos de final de la Copa de España después de vencer en Oviedo en un partido muy intenso donde los gallegos casi siempre llevaron la iniciativa en el marcador. La falta de acierto en el tercer cuarto hizo tambalear la victoria, pero los de Epi sellaron un último tiempo de mucho nivel para asegurar la clasificación.

Después de un 2-0 inicial, la maquinaria gallega empezó a funcionar y rápidamente le dio la vuelta al marcador 2-5 con un triple de Barcello. Luego, Barrueta también la enchufó desde lejos 4-8. Sin embargo, el acierto visitante no le permitió marcar las primeras diferencias importantes (8-8). El ritmo estaba siendo muy alto, donde el Obradoiro lo probaba básicamente con lanzamientos de tres. Barcello tenía la mano caliente, en el arranque del partido, y conseguía dos triples casi consecutivos (11-16). La ventaja de los de Santiago de Compostela estaba siendo la máxima del partido hasta el momento (+5). En el ecuador del primer cuarto, el marcador reflejaba un 13-16. Dos Anjos complementaba en ataque al escolta americano. Con 15-21 (+6), y a poco más de tres minutos para el final del periodo, Javier Rodríguez solicitó un tiempo muerto para enderezar el rumbo de su equipo. No lo consiguió. Andersson se encargó de ampliar aún más la ventaja del Obradoiro con tres tiros libres consecutivos (15-24, +9). Los de blanco estaban en un momento dulce y el vizcaíno Etxeguren situó el 15-28 (+13). El parcial había sido de 0-10. El base nigeriano Nwaokorie se encargó de acabar con la racha visitante con ocho puntos consecutivos (23-30). No se rendía el Oviedo Baloncesto. Hermanson firmó el definitivo 27-32, con un agónico triple sobre la bocina, al final de los primeros diez minutos.

Lance del juego entre Oviedo y Obradoiro. / Miki López

En el segundo cuarto, Etxeguren estrenó el luminoso (27-34). Sin embargo, los oventenses consiguieron mejorar sus prestaciones en el balance defensivo-ofensivo y redujeron la desventaja con un triple de Hermanson (30-36). Diego Epifanio pidió un tiempo muerto con 30-38. No le estaban jugando ciertas cosas de su equipo e intentó mejorarlo. Hermanson se encargó de dar vida a su equipo (35-38). Townes acercó más a su equipo (36-38). El despertar asturiano era una realidad en el peor momento de partido de los visitantes. De nuevo Hermanson, totalmente desatado, firmó el 39-40 en el minuto 15. El Obradoiro estaba totalmente noqueado. Quintela, Dos Anjos y Barrueta capearon el temporal con (42-51). No le quedó más remedio a Javier Rodríguez detener el partido de nuevo. Y es que el Obradoiro volvió a su mejor versión. Antes del descanso, el serbio Dejan Kravić debutó en las filas gallegas —con escaso acierto y en periodo de adaptación—. Al final, 42-53. En los primeros veinte minutos, el Obradoiro solamente tuvo una pérdida de balón. Barcello, con 13 puntos, fue el máximo anotador visitante.

Tras el receso, Quintela hizo los dos primeros puntos del tercer cuarto (42-55). La réplica la puso Townes con un triple (45-55). De momento, el Obradoiro supo gestionar su ventaja en los instantes iniciales de la segunda mitad. Townes siguió siendo referencia de su equipo con un triple (50-57). Hasta el momento, el dominicano había anotado 16 puntos. Diego Epifanio detuvo el partido en un intento de frenar el mejor juego local en ese momento. Barrueta, con un triple, frenó el ímpetu a su rival (50-60). Las diferencias siguieron decreciendo y a un minuto para el final del cuarto el marcador era de 60-63. El enfrentamiento continuaba muy abierto. El parcial había sido de 10-3. Faure, con dos tiros libres, puso el 62-63 al término del periodo. No estaba bien el equipo santiagués.

Todo quedaba pendiente a los últimos diez minutos donde iban a ser decisivos para el futuro de los dos equipos en la Copa de España. Arias, de tres, dio la ventaja desde hacía muchos minutos a los ovetenses (65-63). El parcial era de 9-0. Mucho tenía que mejorar el Obradoiro si quería mantenerse en la competición. El ataque no funcionaba y la defensa no estaba siendo tan intensa. Se alargó el drama para los coruñeses (71-63), que no habían anotado en los primeros tres minutos y medio. Diego Epifanio detuvo de nuevo el partido totalmente desesperado. Dos Anjos acabó con la mala racha (71-65, 35’). Un triple de Quintela animó el partido con un triple (71-70) y forzó un tiempo muerto solicitado por Javier Rodríguez. El base francés Westermann culminó la remontada (71-73). El Obradoiro recuperaba buenas sensaciones y volvió la calma. Mientras, el Oviedo había perdido la chispa. Un robo de Quintela mató el partido con el 72-78 tras salir de un tiempo muerto. A la conclusión, el marcador fue 76-82.

Después de esta victoria, el Obra afronta un exigente compromiso en la competición liguera. El conjunto dirigido por Diego Epifanio visitará al Movistar Estudiantes este próximo domingo, a las 12.30 horas. El equipo madrileño es coliderar de Primera FEB después de ganar los primeros cuatro partidos. Mientras que en Copa de España, al igual que los picheleiros han pasado a octavos tras vencer al Valladolid por la mínima (79-80).