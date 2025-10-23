Aspas lidera a un Celta que alza el vuelo con su segundo triunfo europeo ante el Niza

El Celta dejó sus penas ligueras a un lado y este jueves sumó su segundo triunfo europeo frente al Niza (2-1), en un duelo condicionado por la infantil expulsión del capitán del equipo francés Jonathan Clauss en la recta final del primer tiempo.

Al minuto de juego, Iago Aspas desató la locura en Balaídos con un espectacular golpeo desde la frontal que situó el balón en una escuadra de Diouf. La noche en la que celebraba otro hito -ser el futbolista del Celta con más partidos oficiales disputados (534)-, el capitán brindó su enésima obra de arte al celtismo.

Pero su equipo no transmite buenas sensaciones, ni tan siquiera con un resultado a favor. El Celta ha perdido las señas de identidad que lo caracterizaron el curso pasado y su fragilidad defensiva le sigue penalizando.

El tanto de Mohamed-Ali Cho fue fabricado por el Niza de la misma manera que el Getafe y el Stuttgart ya habían castigado al Celta esta temporada: con un balón a la espalda del defensa Marcos Alonso. El madrileño, demasiado lento, fue incapaz de frenar al exdelantero de la Real Sociedad, que firmó las tablas al cuarto de hora.

Ese gol echó por tierra el plan de esperar en campo propio y aprovechar los espacios que el Niza pudiera dejar por la necesidad de arriesgar. El Celta se resquebraja por donde tantas veces lo ha advertido su entrenador.

Poco después, tras una falta lateral, Ali Abdi sacó a relucir la fragilidad defensiva de los celestes en las acciones a balón parado. La Real Sociedad ya le había generado muchos problemas el pasado domingo, pero la falta de acierto de los jugadores ‘txuri urdin’ minimizó el impacto.

En esta ocasión, fue el portero rumano Ionut Radu el que salvó a los de Giráldez con una espectacular parada al remate de Abdi. Tras el córner, Juma Bah volvió a amenazar con un cabezazo que enmudeció Balaídos.

El Celta estaba demasiado incómodo, pero al filo del descanso se encontró con el inesperado regalo de Jonathan Clauss, expulsado por una dura falta sobre Sergio Carreira que le costó la segunda tarjeta amarilla.

A partir de ahí, el guion del choque cambió. El Niza dio dos pasos atrás y el Celta se adueñó del balón. En el último suspiro del primer tiempo, Miguel Román ya rozó el 2-1 con un disparo que se marchó rozando el poste.

Ambos entrenadores movieron ficha en el descanso. Borja Iglesias sustituyó a Hugo Álvarez en el Celta; el goleador Mohamed-Ali Cho tuvo que dejar su sitio al defensa Mendy, amonestado por una entrada sobre Bryan Zaragoza en el minuto 47, apenas segundos después de que Kevin Carlos, tras otra falta lateral mal defendida por los celestes, cabeceara demasiado alto.

Ese susto no empequeñeció al Celta, dominador ya del partido. Marcos Alonso, al que Diouf ya había privado del gol en el primer tiempo, marcó, pero el tanto fue anulado por un ajustado fuera de juego. El Niza aprovechó otra acción a balón parado para generar peligro.

Poco a poco, el Celta fue embotellando a su rival, incapaz de salir de su campo. Y tuvo una doble oportunidad en apenas un minuto. El primer disparo de Marcos Alonso, desviado por Borja Iglesias, se estrelló en un poste y el posterior tiro de Pablo Durán, tras driblar al portero, lo despejó un defensor francés.

Giráldez detectó que su equipo estaba generando peligro por las bandas a un rival que casi ni salía de su área. Y buscó mayor profundidad con la entrada de Javi Rueda, primero, y Mingueza, después.

El acoso celeste era total, pero Diouf sostuvo al Niza con una gran parada al tiro de Bryan Zaragoza, que firmó su mejor actuación como celeste.

Los de Giráldez siguieron insistiendo y en el minuto 75 encontraron su premio, después de que el despeje del portero francés, tras un tiro de Borja Iglesias, rebotase en el cuerpo de Oppong y acabase en el fondo de la portería de su equipo.