Fútbol | Europa League | Celta 2 - 1 Niza
Balaídos, vino y rock and gol: Aspas madruga y Borja remata
El ‘diez’ de Moaña se convierte, con 534, en el jugador con más partidos en el Celta, hito que celebró con un tanto para enmarcar
Quienes aterrizaron tarde en la vertiente futbolística de la vida, tal vez desconozcan las hazañas europeas del Celta, capaz un día de golear a la Juventus y otro de alzar la Intertoto –único título continental que le falta al Real Madrid–. Quienes aterrizaron tarde ayer en Balaídos –el vino del previo se lleva muchos minutos por delante– se perdieron uno de los goles del año, un nuevo cuadro en la exultante pinacoteca particular de Iago Aspas, el diez del Celta que transmite con el balón emociones a la altura de un Van Gogh. Minuto uno y Aspas haciendo trabajar ya al encargado del marcador, tan distraído y asombrado como los jugadores del Niza, que nada más salir recibieron el coscorrón balompédico con denominación de origen en Moaña.
Luego, al cuarto de hora, con todos ya en el estadio, un francés llamado Momo Cho empató para el Niza, invitando a una copa de incertidumbre en Balaídos. Su compañero Clauss no quiso quedarse a esa fiesta y se autoexpulsó al filo del descanso.
Tras el paso por vestuarios, hubo gol anulado a Starfelt, ensayo de Borja Iglesias al poste y, finalmente, la apoteosis con el 2-1 del compostelano en el 75.
Acabado el partido, la prórroga fue el merecido homenaje a Aspas por ser el hombre con más partidos con el Celta, 534. Quienes hayan aterrizado tarde en la pista de sus excelencias futbolísticas, posiblemente..., muy poco sepan de este deporte.
