BALONCESTO
Dejan Kravić regresa a Santiago: "El lugar del Obradoiro es la ACB"
El pívot serbio vuelve a Galicia con la ambición de devolver al equipo "al lugar que merece"
Debutó en la victoria picheleira ante el Alimerka Oviedo en los dieciseisavos de Copa de España
Dejan Kravić (Mostar, 9/9/1990) ha sido presentado este mediodía en el Hotel Monumento San Francisco como nuevo jugador del Monbus Obradoiro. El pívot serbio refuerza el juego interior del conjunto picheleiro tras la desafortunada lesión de Goran Huskic, completando así la rotación de 'cincos' de los gallegos.
El jugador de 35 años regresa a la capital gallega después de vestir la camiseta del Obradoiro durante la temporada 2019/20. Kravić cuenta con amplia experiencia en el baloncesto europeo y nacional, y aterriza en Santiago tras jugar una campaña en el Movistar Estudiantes, rival de los compostelanos este domingo.
En el acto de presentación, el jugador se mostró "ilusionado por estar otra vez de vuelta en Santiago de Compostela y disfrutar con los compañeros y el equipo", al que definió como "una gran familia". Una ciudad sobre la que solo tiene buenas palabras: "Tengo grandes recuerdos y muy buenas impresiones. Estoy muy emocionado de pasar los días aquí".
En lo baloncestístico, el pívot dejó claro la misión del equipo: "Creo que estoy muy alineado con el Obradoiro como club, en el sentido de que el objetivo es ascender a la ACB. El Obra ha estado muchos años en la máxima categoría, por lo que el objetivo es volver y jugar donde pertenece el Obradoiro, que es la ACB".
En lo personal, Kravic espera "hacer todo posible para ayudar al equipo a conseguir el objetivo, independientemente de cuál sea mi papel". Entre sus atributos, el interior destacó su capacidad para ayudar "en el rebote, en defensa, en proporcionar energía, en todo lo que el equipo necesite".
Kravić ya 'redebutó' con el Obradoiro. El pívot serbio jugó cinco minutos en el partido de dieciseisavos de Copa de España entre Alimerka Oviedo y Monbus Obradoiro. El jugador, que ya luce el dorsal 11, apenas tuvo tiempo para demostrar su calidad al no registrar ni puntos ni asistencias ni rebotes. "Llegué hace pocos días y solo tuve dos entrenamientos completos, así que poco a poco voy a poder dar más y más", concluyó.
- El mejor pre Fin de Año se vivirá a veinte minutos de Santiago con dos de las mejores orquestas y el DJ gallego del momento
- Vecinos solicitan medidas cautelares para desalojar al hombre que vive semidesnudo en Cervantes
- La borrasca de alto impacto Benjamín activa en Galicia alertas por lluvias y fuertes rachas de viento
- Los vecinos contratan seguridad privada por un narcopiso en la rúa de O Vieiro: «O noso nivel de ansiedade é altísimo»
- Lleno al recordar los años del Conxo independiente
- Nueva rebaja para tratar de subastar los bajos comerciales embargados al narco Marcial Dorado en Santiago
- Un año sin 'Isa de O Filandón': 'Queremos celebrar su vida y lo que compartió con todos nosotros
- La renta media se dispara 1.200 euros en Santiago: la segunda mayor de Galicia