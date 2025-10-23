Dejan Kravić regresa a Santiago: "El lugar del Obradoiro es la ACB"

Dejan Kravić (Mostar, 9/9/1990) ha sido presentado este mediodía en el Hotel Monumento San Francisco como nuevo jugador del Monbus Obradoiro. El pívot serbio refuerza el juego interior del conjunto picheleiro tras la desafortunada lesión de Goran Huskic, completando así la rotación de 'cincos' de los gallegos.

El jugador de 35 años regresa a la capital gallega después de vestir la camiseta del Obradoiro durante la temporada 2019/20. Kravić cuenta con amplia experiencia en el baloncesto europeo y nacional, y aterriza en Santiago tras jugar una campaña en el Movistar Estudiantes, rival de los compostelanos este domingo.

En el acto de presentación, el jugador se mostró "ilusionado por estar otra vez de vuelta en Santiago de Compostela y disfrutar con los compañeros y el equipo", al que definió como "una gran familia". Una ciudad sobre la que solo tiene buenas palabras: "Tengo grandes recuerdos y muy buenas impresiones. Estoy muy emocionado de pasar los días aquí".

En lo baloncestístico, el pívot dejó claro la misión del equipo: "Creo que estoy muy alineado con el Obradoiro como club, en el sentido de que el objetivo es ascender a la ACB. El Obra ha estado muchos años en la máxima categoría, por lo que el objetivo es volver y jugar donde pertenece el Obradoiro, que es la ACB".

En lo personal, Kravic espera "hacer todo posible para ayudar al equipo a conseguir el objetivo, independientemente de cuál sea mi papel". Entre sus atributos, el interior destacó su capacidad para ayudar "en el rebote, en defensa, en proporcionar energía, en todo lo que el equipo necesite".

Dejan Kravic (izquierda) junto a Ondrej Balvin. / Aitor Arrizabalaga (ACB)

Kravić ya 'redebutó' con el Obradoiro. El pívot serbio jugó cinco minutos en el partido de dieciseisavos de Copa de España entre Alimerka Oviedo y Monbus Obradoiro. El jugador, que ya luce el dorsal 11, apenas tuvo tiempo para demostrar su calidad al no registrar ni puntos ni asistencias ni rebotes. "Llegué hace pocos días y solo tuve dos entrenamientos completos, así que poco a poco voy a poder dar más y más", concluyó.