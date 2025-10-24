El Obradoiro, ante el difícil reto de vencer en el Movistar Arena

El Obradoiro encadena tres victorias consecutivas entre el campeonato de liga y Copa de España. Su entrenador, Diego Epifanio, afronta el choque de este domingo ante el Movistar Estudiantes, uno de los ‘cocos’ de la competición, como una oportunidad para extender su positiva racha y como un duelo vital en la lucha por los puestos nobles de la clasificación

El técnico del cuadro picheleiro tendrá a su disposición a todos los jugadores, a expensas de Goran Huskic —lesión de larga duración—, con las novedades de Olle Lundqvist y Dejan Kravić que volvieron a gozar de minutos en el triunfo del Obra ante el Alimerka Oviedo del pasado miércoles y se encuentran inmersos totalmente en la dinámica grupal.

Sobre la racha del equipo, Epi valoró positivamente el triunfo en tierras asturianas y elogió el rendimiento de su plantilla. “Tenemos jugadores de mucha calidad, pero todos los equipos tienen un proceso. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, que es el de trabajar todos los días. En cuanto estemos todos, el nivel de los entrenamientos y la toma de decisiones serán mejores porque el conocimiento entre ellos será superior”, comentó.

Ante el Oviedo, el cuadro compostelano se impuso en la batalla por el rebote. Situación que despertó una reacción positiva en su entrenador: “Un rebote de Leo y otro de Alex nos ayudan para meternos en el partido. Creo que tenemos que ir mejorando, ser conscientes del rival que tenemos enfrente, saber cómo queremos jugar, saber cómo queremos defender, tomar las mejores decisiones posibles e intentar ser más conscientes defensivamente”.

De momento, el Obradoiro no evidencia lagunas físicas en una semana atípica con tres partidos. Este sábado volverá a desplazarse, esta vez en tren, por segunda vez en menos de cuatro días. Por su parte, su preparador opta por confiar en que “el club está haciendo el mejor plan posible para que viajemos de la mejor manera posible”.

La saturación del calendario obliga a los jugadores a trabajar individualmente y en horarios poco comunes. Desde el cuerpo técnico buscan “no sobrepasarse con las cargas” y “sacar el mejor rendimiento a los minutos de entrenamiento disponibles”.

La exigencia física de este comienzo de temporada y la ficha extracomunitaria libre invitan a pensar que los santiagueses permanecen atentos al mercado en busca de oportunidades para terminar de sellar el proyecto. Ante esto, Epi comentó que “tenemos 12 unicornios en la plantilla. La función de Héctor como director deportivo y la mía y de mi staff es seguir jugadores, ver cómo está la competición, porque nunca sabes a lo que te puedes enfrentar. Pero nosotros estamos muy contentos con los jugadores que tenemos. Evidentemente, cuando estás en un proyecto como este, siempre existe esa posibilidad de poder incorporar a alguien”.

Galán intenta taponer el tiro de un jugador del Alimerka Oviedo. / Miki López

Asaltar Madrid

Este domingo, a las 12.30 horas, el Monbus Obradoiro viajará hasta la capital española para medirse a uno de los grandes favoritos para el ascenso, el Movistar Estudiantes. Epi felicitó al rival por su reciente entrada en el Hall of Fame y lo definió como un club “histórico”. Los madrileños están invictos en la presente temporada. Además de firmar cuatro victorias en cuatro partidos de liga, el Estudiantes venció por la mínima (79-80) al Valladolid en su eliminatoria de Copa de España.

“Creo que tienen un entrenador top para la competición, una plantilla de muy buena calidad y pienso que ofensivamente generan muchas ventajas. Va a ser muy difícil tomar decisiones defensivas a la hora de plantear el partido porque ellos tienen muchos focos de acción”, manifestó el entrenador. Un duelo que va a exigir mucho a un Obradoiro que se enfrentará a “una plantilla que está muy pensada, con mucha capacidad de anotar”.

El técnico burgalés admite que al Obra le interesa controlar el balón y defender el rebote, donde el dominio de estos aspectos marcará si pueden o no imprimir mayor ritmo al duelo. Un plan claro que espera rescatar del feudo madrileño una nueva victoria que “ayudaría a mejorar las dinámicas y otorgaría confianza”, aunque “el reto es muy difícil porque tenemos a un equipazo enfrente”.