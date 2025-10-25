El Compos mantiene su vitola de invicto en la competición tras sumar la sexta victoria en O Morrazo

La SD Compostela consiguió este sábado la sexta victoria del curso y mantiene la racha de imbatibilidad tras ganar con un cómodo resultado de 0-2 al Alondras. El conjunto de la capital se adelantó muy temprano con un tanto de Samu en el minuto 6´ y cerró el partido en el minuto 42´ con el 0-2. Este segundo gol lo anotó Maceira.

Fue un choque cómodo para el Compostela donde en ningún momento vio peligrar el partido. La diferencia de nivel era notoria y no les hizo falta dar el máximo para llevarse los tres puntos a domicilio.

Por contra, el Alondras intentó jugar su partido y minimizar las máximas virtudes del conjunto visitante, pero su esfuerzo no fue suficiente para conseguir algo positivo del encuentro. Tenían delante al mejor equipo de la liga y la dificultad iba a ser máxima durante los noventa minutos.

Samu (i) anotó el primer tanto de la SD Compostela. / Santos Álvarez

El Compostela visitaba el estadio de O Morrazo con el objetivo de volver a la senda de los tres puntos a domicilio tras no hacerlo desde la segunda jornada contra el Boiro. En las tres salidas que había tenido hasta ahora, había conseguido esta victoria mencionada, además de dos empates consecutivos. Uno contra el Céltiga y el otro contra el Gran Peña. Ambos con el mismo resultado: 1-1. Otro tropiezo fuera de casa, sería preocupante para los pupilos de Secho.

Mucha intensidad

La primera parte empezó con mucha intensidad por parte de los dos conjuntos, pero con dos contextos muy diferentes. El Compostela en busca de un gol tempranero que le diese tranquilidad y el Alondras intentando evitar un gol tempranero para seguir en el partido los máximos minutos posibles.

Los locales sabían que en su campo se hacen más fuertes y que las dimensiones y el estado del terreno de juego eran favorables para ellos. Una situación que podía complicar la salida de balón del Compostela y por qué no, encontrar una posible ventana de oportunidades.

Sin embargo, al poco del inicio del encuentro, todo el planteamiento del Alondras se caería. El Compostela se adelantó muy temprano en el electrónico. Samu remató en el minuto 6´ de partido y puso por delante al conjunto visitante. Esta situación de choque era la que quería evitar el Alondras.

Por contra, se puso muy favorable para el combinado visitante de cara a sus aspiraciones por los tres puntos. Este tanto les dio tranquilidad. Sabían que eran mejores que el rival, pero no se podían despistar en ningún momento: cualquier segunda jugada o mal pase en campo propio, podía propiciar la igualdad al marcador en cualquier momento.

El choque se quedó algo estancado a partir del gol. El Compostela empezó a jugar con el resultado y el Alondras subiendo un poco más sus líneas, en busca del empate. El conjunto de la capital sentía la presión rival y aseguraba las posesiones para no perder el balón en su propio campo.

El resultado a favor les daba tranquilidad, para estar cómodos en el terreno de juego. Estaba realizando un encuentro muy serio, donde se veía que habían estado trabajando muy seriamente las diferentes situaciones peligrosas del partido. Contextos difíciles de oponerse, los cuales se estaban anticipando a la perfección.

Gol psicológico

Cuando todo parecía que los veintidós jugadores se marcharían al túnel de vestuarios con un resultado mínimo de 0-1, Maceira encontró el hueco perfecto para doblar el marcador. Se llegaba al minuto 42´ del primer acto en Cangas y el Compostela conseguía anotar otro gol psicológico. Si un gol tempranero te rompe el planteamiento, un tanto antes del descanso, te deja muy tocado. Ahora sí, ambos conjuntos se iban a los vestuarios con un resultado muy favorable para el Compostela. El electrónico reflejaba un 0-2.

Segunda parte

Tras la reanudación, el Alondras intentó desquitarse de su planteamiento inicial e ir más a por el partido. Esta situación la conseguiría en algunos tramos del segundo acto a través de Rocha. El mejor jugador del conjunto local. Se internó varias veces en área rival, pero sin éxito.

El Compostela se sentía muy cómodo en el terreno de juego. Se notaba la tranquilidad en la cara de los jugadores con el resultado a favor. Estaba siendo mejor que su rival durante todo el partido. Pasado el ecuador del segundo acto, Secho realizó un doble cambio, para dar frescura al equipo. Se notaba que el cansancio empezaba a entrar en los jugadores visitantes.

Por contra, el Alondras tuvo una ocasión en los minutos finales. Un disparo de Rocha sin mucho peligro. Su chute no fue muy bueno y no inquietó en ningún momento a Cobo. A partir de aquí, ambos conjuntos dejaron que el tiempo pasará, para terminar el partido. Sabían que el resultado estaba decidido y que no pasaría gran cosa.

El Compostela se llevó una victoria muy importante de un campo bastante complicado. Además, tres puntos que le hacen mantenerse en lo alto de la clasificación una jornada más. Llegando a los veinte puntos. Tan solo habían perdido cuatro de ellos por el camino, en dos empates a domicilio. Realizó un planteamiento muy serio y antes de que se complicase, estuvo acertado en área rival, para llevar con tranquilidad el peso del partido.

Por contra, el Alondras suma la tercera derrota consecutiva y se sitúa en media tabla. No obstante, cabe recalcar que en estos últimos partidos, se ha enfrentado a equipos muy potentes. A partir de ahora, jugará contra rivales de su liga.

Ficha técnica

Alondras CF: Brais Pereiro, Diego, Luismi, Kopa (Freire, 82´), Yelco, Abel, Rocha (Ubeira, 77´), Aitor Aspas, Guime (Martín, 67´), Lucas Gamba, Victor (Adrián, 82´).

SD Compostela: Cobo, Diego Rodríguez, Quico, Damián, Mateo, Diego Uzal, Samu (Aarón Martínez, 88´), Parapar (Carlos López, 70´), Goris (Valin, 58´), Armental (Trasi, 88´), Maceira (Cañizares, 70´).

GOLES: 0-1 (6´) Samu. 0-2 (42´) Maceira.

ÁRBITRO: Sergio Castro (Colegio Coruñés). Tarjetas amarillas a Abel, Lucas Gamas / Maceira, Goris, Jose Manuel.

CAMPO: O Morrazo.