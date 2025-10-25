Diego Uzal: «Ante el Alondras, el estado del césped nos va a condicionar»

A pesar de ser un recién llegado, Diego García Uzal (A Coruña, 10/02/1992) es uno de los jugadores más importantes en el renovado proyecto de Secho Martínez. El ex del Bergantiños lidera la medular del Compos, líder invicto, ejerciendo de tercer capitán y consolidándose como el futbolista de campo con más minutos disputados. Hoy (17.00 horas), la esedé visita al Alondras, uno de los candidatos al ascenso, en un partido «condicionado» por el estado del césped en el que los visitantes buscarán vencer lejos de San Lázaro después de más de un mes sin hacerlo.

¿De qué forma se fraguó su llegada a Compostela?

Secho contactó conmigo y yo estaba en ese impasse, donde no sabes si seguir, que en estas categorías pasa todos los veranos, y quieres ver las opciones que tienes. En el Bergantiños tenía la posibilidad de continuar y estaba muy contento allí, pero apareció el Compostela y a nivel sentimental siempre he tenido esa ilusión por jugar aquí. De hecho, el año pasado estuve a punto de venir, pero no se acabó dando. Al final, este verano se dieron todas las condiciones y estoy muy contento de poder unirme a un proyecto tan grande como es el del Compos.

¿Cómo está siendo su adaptación al club?

Pues muy buena, la verdad. El club es una maravilla. Es una pena que estemos en la categoría que estamos, porque es una entidad de categoría superior y ya no hablo de Segunda RFEF, sino de categorías de más arriba. Pero la verdad es que muy bien. Creo que me he adaptado muy rápido al equipo, donde la mayoría éramos nuevos, pero siempre te conoces por haberte enfrentado. Es un contexto bueno para mí y para la mayoría de los compañeros, y en general bien y contento.

Tras siete jornadas, el Compostela es líder y aún no conoce la derrota. ¿Cómo valora el inicio del campeonato de liga?

Ha sido un arranque muy bueno. Estamos invictos, hemos ganado cinco partidos y empatado otros dos. Es cierto que a nivel de sensaciones y de juego tenemos que dar un pelín más, porque podemos. Quizás es uno de nuestros debes. A nivel de sensaciones y controlar mejor los partidos, tenemos un margen de mejora muy grande, pero en los resultados, yo creo que cualquiera hubiese firmado este principio de temporada porque no hemos perdido y estamos primeros. Estamos centrados en el objetivo y debemos seguir por este camino.

¿Qué cree que está funcionando mejor en el Compostela este año?

El equipo destaca por lo práctico y efectivo que es. Evidentemente, es lo que te decía antes, sí que tenemos mucho margen de mejora en el juego, pero, aun así, generamos muchas ocasiones y somos muy efectivos en ese aspecto. Y también en defensa, aunque el otro día encajamos dos goles, somos un equipo bastante sólido.

Esta temporada el equipo ha mostrado diferentes variantes según el rival. ¿Cómo lleva ese trabajo táctico?

A mí me encanta. Me gusta mucho la riqueza táctica, lo que conlleva una atención al máximo, al 100%. Ante el Lugo B, tanto Mateo como yo, nos metimos entre centrales en defensa en muchas ocasiones. Algo que ya estaba trabajado y estudiado, y yo creo que salió bien salvo en esos últimos minutos, donde creo que fue más un tema mental. Teniendo en cuenta que el Lugo B es un rival fuerte de la categoría, creo que nos salió bastante bien. Y esa riqueza táctica, pues al final te hace ser mejor jugador. Y poder adaptarte a diferentes contextos te hace ir mejorando cada año y cada partido.

A pesar de ser un recién llegado, es uno de los capitanes del club. ¿Qué significa para el futbolista portar el brazalete de un club como el Compos?

Para mí, es un orgullo. Me hacía mucha ilusión jugar en el Compos, porque mi familia es de al lado de Santiago, y siempre lo tuve como muy presente. Y poder jugar en el Compostela y, además, ser el tercer capitán es un orgullo.

En lo personal, ha disputado todos los minutos posibles de la presente campaña. ¿Cómo valora su rendimiento hasta la fecha?

Estoy agradecido al míster por confiar en mí. Pero tanto si juego como si no lo hago, voy a intentar aportar lo máximo. Mi rendimiento creo que es bueno, pero la verdad es que no soy muy conformista. Siempre quiero más y soy muy exigente conmigo mismo, por lo que creo que puedo mejorar cosas constantemente y siempre quiero aportar más.

Este sábado el equipo viaja hasta O Morrazo para medirse al Alondras en busca de volver a vencer lejos de San Lázaro después de dos jornadas sin hacerlo. ¿Qué partido espera?

Un partido complicado por el campo que es y por el equipo que es. Es un rival muy fuerte y que está pensado para estar arriba. El campo no está del todo bien. Llevan mucho tiempo sin cambiar ese campo y el estado del césped es el que es. Eso nos va a condicionar porque no va a ser lo mismo que jugar en San Lázaro. Preveo un partido con muchos duelos y con mucho juego directo, donde tenemos que controlar esas segundas jugadas y esos segundos balones que son los que nos pueden llevar a tener posibilidades de ganar el partido y poder quitarnos esas espinitas con los dos empates consecutivos fuera de casa.

Sobre el estado del césped, ¿han trabajado de alguna forma distinta en busca de que la adaptación al campo sea la mejor posible?

Sí. Estamos entrenando en un campo de hierba artificial, ya que normalmente lo hacemos en el anexo de San Lázaro, que es natural. Lo estamos haciendo porque eso te lleva a adaptarte un poco, porque al final estamos todo el año acostumbrados a entrenar en hierba natural y quieras o no, pues cambia mucho. Entonces, estamos entrenando en un campo de hierba artificial para adaptarnos mejor al partido de este sábado.

¿Considera al Alondras un candidato al ascenso a pesar de su mala dinámica?

Pienso que sí. No sé si podrá llegar a estar cerca del primero o no, pero sí que va a estar cerca. Por nombre, por equipo y porque es un clásico de Tercera va a estar arriba fijo, además ya tiene esa experiencia de playoffs.

¿Qué otros equipos estarán en la lucha?

Yo creo que el Lugo B, que jugamos contra ellos y me gustaron mucho. También el Villalbés, el Arosa… un poco esos son los que creo que van a estar ahí, arriba, luchando con nosotros.

¿Ve al Compos capacitado para conseguir el ascenso?

Sí, sin duda. La verdad es que yo lo veo mentalizado y muy responsabilizado. Veo al equipo súper capacitado para conseguirlo. Pienso que va a haber momentos malos y buenos, porque aunque desde fuera se vea que tendría que ser todo muy fácil y que sería un camino de rosas, al final las temporadas son muy largas, las ligas son lo que son y siempre vas a tener algún momento malo. Pero bueno, yo creo que estamos súper capacitados, con todas las variantes y la plantilla que tenemos, que está hecha para quedar campeón, y el objetivo es ese y todos lo sabemos.

¿Un mensaje para el compostelanismo?

A la afición le digo que siga viniendo a San Lázaro, que siga apoyándonos e intentaremos darle lo máximo posible porque entre todos podemos sumar para conseguir el objetivo que es lo que realmente queremos.