Gimnastas internacionales abren la fiesta de la rítmica en el Sar
El Torneo Viravolta Jael, que se disputa este fin de semana en el Multiusos, contará con la presencia de la élite europea durante esta tarde
pablo martínez
Hoy, sábado, se celebra la primera jornada de las dos que están previstas —25 y 26 de octubre—del Xacobeo de Gimnasia Rítmica IV Torneo Internacional Viravolta Jael. La cita, que tendrá lugar en el Multiusos Fontes do Sar, da comienzo esta misma mañana.
El plato fuerte queda reservado para esta tarde, cuando lo mejor de la gimnasia internacional saltará al tapete del pabellón santiagués para deleitar al público asistente en la Gala Internacional de Gimnasia Rítmica.
Entre las internacionales que acudirán a la cita se encuentran, entre otras, Darja Varfolomeev (Alemania), dominadora en los últimos Juegos Olímpicos y Mundiales; Anastasia Simakova (Alemania), Tara Dragas (Italia), Alice Taglietti (Italia), Sofia Aciobanitei (Italia), Jasmine Ramilo (Italia) y la Selección Española, representada por el conjunto sénior (triple campeón de Europa y bronce en el Mundial) y por las deportistas Daniela Picó, Alba Bautista, Lucía González o Cristina Korniychuk. En el programa de la gala, que será presentada por Carolina Rodríguez y Carlos García Verdugo, habrá también espacio para el deporte adaptado, con la actuación de gimnastas con diversidad funcional.
El precio de la entrada es de unos 10 euros y se puede adquirir en la página web oficial del Club Viravolta.
